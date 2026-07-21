  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. What is Obstructive Sleep Apnea
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (21:57 IST)

എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്‌നിയ, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

What is Obstructive Sleep Apnea
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (22:07 IST)
google-news
കൂര്‍ക്കംവലി പലപ്പോഴും രാത്രിയിലെ ഒരു ശല്യമായി മാത്രമാണ് പലരും കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ പലര്‍ക്കും ഇത് കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്‌നത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചത്തിലോ സ്ഥിരമായോ അല്ലെങ്കില്‍ ശ്വാസതടസ്സത്തോടൊപ്പമോ ഉണ്ടാകുന്ന കൂര്‍ക്കംവലി. ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ (OSA) യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 
 
ഇത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സ്ലീപ് അപ്നിയ ഒരു ഗുരുതരമായ ഉറക്ക തകരാറാണ്. ഉറക്കത്തില്‍ ശ്വസനം ആവര്‍ത്തിച്ച് നിലയ്ക്കുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂര്‍ക്കംവലി, സ്ലീപ് അപ്നിയ, ഹൃദയാരോഗ്യ അപകടസാധ്യതകള്‍ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന തെളിവുകള്‍ കാണിക്കുന്നു. ദീര്‍ഘകാല ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ തടയുന്നതിന് ഈ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നു

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നുചില രാശിക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ അചഞ്ചലരും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര പരാജയങ്ങള്‍ നേരിട്ടാലും അവര്‍ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?ഫൈനലിൽ 54 തവണയാണ് മെസി പന്ത് തൊട്ടത്. കളി ആരംഭിച്ച് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ മെസിക്ക് ഒരു ടച്ച് മാത്രം

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന്‍ അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽനിങ്ങള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫീസറോ അധ്യാപികയോ ആകട്ടെ. ആദ്യം മികച്ചൊരു അമ്മയാകു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്‌നിയ, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്‌നിയ, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംപ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചത്തിലോ സ്ഥിരമായോ അല്ലെങ്കില്‍ ശ്വാസതടസ്സത്തോടൊപ്പമോ ഉണ്ടാകുന്ന കൂര്‍ക്കംവലി. ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ (OSA) യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇറച്ചിയും മീനും തൊടരുത്; കർക്കിടകത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസം

ഇറച്ചിയും മീനും തൊടരുത്; കർക്കിടകത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസംകർക്കടക മാസത്തിലൂടെയാണ് മലയാളികൾ കടന്നുപോകുന്നത്. രാമായണമാസം, പഞ്ഞമാസം, പുണ്യമാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലെല്ലാം കർക്കടക മാസം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കർക്കടക മാസം. കർക്കടക മാസത്തിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ പൊതുവെ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. കർക്കടക മാസത്തിലെ ആദ്യ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. കർക്കടക മാസം മുഴുവനായും മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെ കമാന്‍ഡ് സെന്ററായാണ് കുടല്‍; കുടലിന്റെ ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധശേഷിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ്

മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെ കമാന്‍ഡ് സെന്ററായാണ് കുടല്‍; കുടലിന്റെ ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധശേഷിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ്പ്രതിരോധശേഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മുതല്‍ ഹോര്‍മോണുകള്‍, മാനസികാവസ്ഥ, ഊര്‍ജ്ജ നില എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വരെ, മുഴുവന്‍ ശരീരത്തെയും സന്തുലിതമായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

80ശതമാനം കാന്‍സര്‍ രോഗികളും ഈ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ല; ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

80ശതമാനം കാന്‍സര്‍ രോഗികളും ഈ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ല; ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്ഡോ. അഞ്ചല്‍ അഗര്‍വാള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. 80 ശതമാനം കാന്‍സര്‍ രോഗികളും ഈ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. മിക്ക ആളുകളും കരുതുന്നത് ക്യാന്‍സര്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് വരുന്നതെന്ന്.

ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് പ്രതിവിധി: വെറും 5 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന 'മനുഷ്യ റഫ്രിജറേറ്റര്‍' നിര്‍മിച്ച് ജപ്പാന്‍

ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് പ്രതിവിധി: വെറും 5 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന 'മനുഷ്യ റഫ്രിജറേറ്റര്‍' നിര്‍മിച്ച് ജപ്പാന്‍ലോകമെമ്പാടും റെക്കോര്‍ഡ് ഭേദിക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള്‍ പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പുറം ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം അടിയന്തര വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി ജപ്പാന്‍ അസാധാരണമായ ഒരു പരിഹാരം കൊണ്ടുവന്നു.