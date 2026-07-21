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എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ, ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
കൂര്ക്കംവലി പലപ്പോഴും രാത്രിയിലെ ഒരു ശല്യമായി മാത്രമാണ് പലരും കാണുന്നത്. എന്നാല് പലര്ക്കും ഇത് കൂടുതല് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചത്തിലോ സ്ഥിരമായോ അല്ലെങ്കില് ശ്വാസതടസ്സത്തോടൊപ്പമോ ഉണ്ടാകുന്ന കൂര്ക്കംവലി. ഈ ലക്ഷണങ്ങള് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ (OSA) യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സ്ലീപ് അപ്നിയ ഒരു ഗുരുതരമായ ഉറക്ക തകരാറാണ്. ഉറക്കത്തില് ശ്വസനം ആവര്ത്തിച്ച് നിലയ്ക്കുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂര്ക്കംവലി, സ്ലീപ് അപ്നിയ, ഹൃദയാരോഗ്യ അപകടസാധ്യതകള് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന തെളിവുകള് കാണിക്കുന്നു. ദീര്ഘകാല ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീര്ണതകള് തടയുന്നതിന് ഈ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
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എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ, ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
ഇറച്ചിയും മീനും തൊടരുത്; കർക്കിടകത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസം
കർക്കടക മാസത്തിലൂടെയാണ് മലയാളികൾ കടന്നുപോകുന്നത്. രാമായണമാസം, പഞ്ഞമാസം, പുണ്യമാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലെല്ലാം കർക്കടക മാസം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കർക്കടക മാസം. കർക്കടക മാസത്തിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ പൊതുവെ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. കർക്കടക മാസത്തിലെ ആദ്യ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. കർക്കടക മാസം മുഴുവനായും മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.