ഫോൺ നമ്പർ ആര് കാണണം? സ്വകാര്യത ശക്തമാക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ്
പുതിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഫോണ് നമ്പറിന്റെ ദൃശ്യത നിയന്ത്രിക്കാന് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് നാല് ഓപ്ഷനുകളാവും ലഭ്യമാകുക:
ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണ് നമ്പറുകളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പുതിയ ഫീച്ചര് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി പ്രമുഖ മെസ്സേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വാട്സ്ആപ്പ്. സ്വന്തം ഫോണ് നമ്പര് ആര്ക്കൊക്കെ കാണാമെന്ന് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഇനി നേരിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. വാട്സ്ആപ്പില് യൂസര്നെയിം സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്കാണ് ഈ പുത്തന് സുരക്ഷാ ഫീച്ചറിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക.
ആന്ഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ പതിപ്പായ 2.26.45.1 ലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സൂചനകള് കണ്ടെത്തിയത്. ആപ്പ് സെറ്റിങ്സില് ഫോണ് നമ്പറിന്റെ ദൃശ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പ്രൈവസി ഓപ്ഷന് തന്നെ വരുംദിവസങ്ങളില് കമ്പനി ഉള്പ്പെടുത്തും.
നാല് പുതിയ പ്രൈവസി ഓപ്ഷനുകള്
പുതിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഫോണ് നമ്പറിന്റെ ദൃശ്യത നിയന്ത്രിക്കാന് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് നാല് ഓപ്ഷനുകളാവും ലഭ്യമാകുക:
1. Everyone: എല്ലാവര്ക്കും നമ്പര് കാണാന് സാധിക്കും.
2. My Contacts: സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റുകള്ക്ക് മാത്രം ദൃശ്യമാകും.
3. My Contacts Except: കോണ്ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കാം.
4. Nobody: ആര്ക്കും ഫോണ് നമ്പര് കാണാന് സാധിക്കില്ല.
യൂസര്നെയിം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളില് ഡിഫോള്ട്ടായി 'Nobody' എന്ന ഓപ്ഷനായിരിക്കും ആപ്പ് ക്രമീകരിക്കുക. ഇതുവഴി യൂസര്നെയിം ഉപയോഗിച്ച് അപരിചിതര് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് നമ്പര് അവര്ക്ക് കാണാന് കഴിയില്ല. എന്നാല്, നിലവില് നിങ്ങളുടെ നമ്പര് ഫോണില് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്ക്ക് അത് തുടര്ന്നും കാണാനാകും.
നിലവില് വികസന ഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ ഫീച്ചര് ബീറ്റ ടെസ്റ്റര്മാര്ക്ക് പോലും പൂര്ണ്ണമായി ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത് പൊതുജനങ്ങള്ക്കായി എന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന കാര്യത്തില് വാട്സ്ആപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യൂസര്നെയിം സംവിധാനം കൂടുതല് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വാട്സ്ആപ്പിന്റെ ഈ നീക്കം.