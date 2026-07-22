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ഒന്നര വര്ഷത്തിനുള്ളില് 67 കിലോഗ്രാം ഭാരം കുറച്ച് യുവതി; ഒരു മിനിറ്റില് പരമാവധി കലോറി കത്തിക്കാന് സഹായിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങള് പങ്കുവെക്കുന്നു
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നത് ജിമ്മില് മണിക്കൂറുകള് ചെലവഴിക്കുക മാത്രമല്ല. ചെറിയ ചലനങ്ങള് പോലും നിങ്ങളെ സജീവമായി തുടരാനും നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും, പതിവായി ചെയ്യുമ്പോള് കലോറി കത്തിച്ചുകളയാനും സഹായിക്കും. സ്ഥിരത നിലനിര്ത്തുകയും വ്യായാമം സമീകൃതാഹാരവും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. തിരക്കേറിയ ഒരു ഷെഡ്യൂളില് എളുപ്പത്തില് ഉള്ക്കൊള്ളാന് കഴിയുന്നതിനാലും ഏതാണ്ട് എവിടെയും ചെയ്യാന് കഴിയുന്നതിനാലും ചെറിയ വ്യായാമ ദിനചര്യകളും ജനപ്രിയമായി.
ഫിറ്റ്നസ് ഇന്ഫ്ളുവന്സര് രാജി ഘാന്ഗാസ് അടുത്തിടെ ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് അത്തരം വ്യായാമങ്ങളെ പങ്കുവച്ചു. 1.5 വര്ഷത്തിനുള്ളില് 67 കിലോ കുറച്ചതായി പറയുന്ന രാജി ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ലളിതമായ വ്യായാമങ്ങളുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഓരോ വ്യായാമത്തിന്റെയും രണ്ട് ആവര്ത്തനങ്ങള് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം കലോറി കത്തിക്കാന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ്.
1. ജമ്പിംഗ് ജാക്കുകള്: നിങ്ങളുടെ കാലുകള് ഒരുമിച്ച് വച്ചും കൈകള് വശങ്ങളില് വച്ചും നില്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാലുകള് അകറ്റി നിര്ത്തി കൈകള് തലയ്ക്കു മുകളിലേക്ക് ഉയര്ത്തി ചാടുക. ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ ചാടി ആവര്ത്തിക്കുക.
2. കാല്മുട്ട് ഉയര്ത്തല്: നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാല്മുട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് ഉയര്ത്തി ഉയര്ത്തി ഉയര്ത്തിയ കാല്മുട്ടിന് താഴെയോ മുകളിലോ കൈകള് അടിക്കുക. രണ്ട് കാലുകള്ക്കിടയിലും വേഗത്തിലുള്ള വേഗതയില് മാറിമാറി ചെയ്യുക.
3. ക്രോസ്-ബോഡി ക്രഞ്ച് സ്റ്റാന്ഡിംഗ്: കാലുകള് തോളിന്റെ വീതിയില് അകറ്റി നിര്ത്തി കൈകള് തലയ്ക്ക് പിന്നില് വയ്ക്കുക. എതിര് കൈമുട്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോള് ഒരു കാല്മുട്ട് ഉയര്ത്തുക. ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക, മറുവശത്ത് ആവര്ത്തിക്കുക.
4. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചാടുക: കാലുകള് ഒരുമിച്ച് നില്ക്കുക. രണ്ട് കാലുകളും ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് ചാടുക, തുടര്ന്ന് ഉടന് തന്നെ ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക. മൃദുവായ ലാന്ഡിംഗിനായി നിങ്ങളുടെ കാല്മുട്ടുകള് ചെറുതായി വളച്ച് വയ്ക്കുക.
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