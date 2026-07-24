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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (11:00 IST)

സ്‌ക്രീന്‍ ടൈംമും സ്‌ട്രെസും സ്‌ട്രോക്കിന്റെ സാധ്യത കൂട്ടും; ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കാം

stroke
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (10:46 IST)
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ആഗോളതലത്തില്‍ മരണത്തിനും ദീര്‍ഘകാല വൈകല്യത്തിനും കാരണമാകുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് പക്ഷാഘാതം. ലോക സ്‌ട്രോക്ക് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 100 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ക്ക് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ചവരില്‍ പകുതിയോളം പേരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നു. എന്നാല്‍ അതിജീവിച്ചവര്‍ ചലനശേഷി, ഭക്ഷണം, സംസാരം, ഭാഷ, വികാരങ്ങള്‍, ചിന്താ പ്രക്രിയകള്‍ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നു. പക്ഷാഘാതം ഒരു പ്രധാന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന് വേള്‍ഡ് സ്‌ട്രോക്ക് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 
തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്ത വിതരണം തടസ്സപ്പെടുകയും ഓക്‌സിജന്റെ അഭാവം മൂലം മസ്തിഷ്‌ക കോശങ്ങള്‍ നശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പക്ഷാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്. നൂറോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ സ്‌ട്രോക്കിന് കാരണമാകുന്നത് 3S കളാണ്. സാള്‍ട്ട്, സ്‌ക്രീന്‍ ടൈം, സ്‌ട്രെസ്സ്, തുടങ്ങിയവയാണവ. വിഭവത്തിന് രുചി പകരാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക പാചകക്കുറിപ്പുകളിലും 'രുചിക്ക് ഉപ്പ്' എന്ന വാചകം നിങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഇസ്‌കെമിക്, ഹെമറാജിക് സ്‌ട്രോക്ക് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന സോഡിയം. സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് പകരം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ നല്ലത്. 
 
അതുപോലെതന്നെ സ്‌ക്രീനുകളില്‍ അധികസമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നിഷ്‌ക്രിയരാക്കുകയും ഒരു ഡൊമിനോ ഇഫക്റ്റ് പോലെ ഒരു ചെയിന്‍ റിയാക്ഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്‌ക്രീന്‍ നയിക്കുന്ന ഉദാസീനമായ പെരുമാറ്റം കുറഞ്ഞ ഫിറ്റ്‌നസും വര്‍ദ്ധിച്ച ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും സ്‌ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണക്കാരാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സമ്മര്‍ദ്ദമനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. 
 
എന്നാല്‍ നിരന്തരമായി സമ്മര്‍ദ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ അത് സ്‌ട്രോക്ക് സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. മാനസികവും വൈകാരികവുമായ സമ്മര്‍ദ്ദം  സ്‌ട്രോക്ക് സാധ്യതയെ  വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സമ്മര്‍ദ്ദം സിമ്പതറ്റിക് ആക്റ്റിവേഷന്‍, എന്‍ഡോതെലിയല്‍ ഡിസ്ഫംഗ്ഷന്‍, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രഗേഷന്‍, മെറ്റബോളിക് ഡിസ്റെഗുലേഷന്‍ എന്നിവയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് രക്തപ്രവാഹത്തിന് കാരണമാകുകയും അതുവഴി സ്‌ട്രോക്കിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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