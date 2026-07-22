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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (11:24 IST)

തലയിണയില്‍ തലയിടുന്ന നിമിഷം ഉറങ്ങുന്നത് ഉറക്കക്കുറവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്!

Falling asleep the moment your head hits the pillow
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (11:18 IST)
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10 മുതല്‍ 20 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരം സ്വാഭാവികമായി വിശ്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് സുഗമമായി വിശ്രമത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ 2 മുതല്‍ 5 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉറങ്ങിപ്പോകുകയാണെങ്കില്‍ ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനയായിരിക്കാം.
 
ഒരാള്‍ തലയിണയില്‍ തലയിടുന്ന നിമിഷം ഉറങ്ങുമ്പോള്‍, അത് പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഉറക്കത്തെ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഉറക്കം സാധാരണയായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലോ, ഷിഫ്റ്റ് ജോലിക്കാരിലോ, അല്ലെങ്കില്‍ ആവശ്യാനുസരണം ജോലി ചെയ്യുന്ന മുതിര്‍ന്നവരിലോ കാണപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോള്‍, ഇത് സ്ലീപ് അപ്നിയ, വിശ്രമമില്ലാത്ത ഉറക്ക രീതികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അമിതമായ ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കാം. വേഗത്തില്‍ ഉറങ്ങിയിട്ടും നിങ്ങള്‍ ഉന്മേഷമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെട്ട് ഉണരുകയാണെങ്കില്‍, കൂടുതല്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
 
വേഗത്തില്‍ ഉറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ എന്തെല്ലാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം?
 
- വിട്ടുമാറാത്ത ഉറക്ക ക്ഷീണം
- മോശം ഉറക്കം
- സ്ലീപ് അപ്നിയ
- മാനസികാവസ്ഥയിലെ തകരാറുകള്‍
- ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദ്ദം.
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ശ്രീനു എസ്
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