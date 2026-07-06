  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Sitting at work for hours without a break increases the risk of cancer
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (10:21 IST)

ജോലിസ്ഥലത്ത് മണിക്കൂറില്‍ ഇടവേളയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത കൂടും!പുതിയ പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു

Work From Home, Continuous Sitting, Work from home and brain function, വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (10:21 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (10:13 IST)
google-news
ജൂലൈ 2 ന് PLOS മെഡിസിന്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വലിയ പഠനമനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ദീര്‍ഘനേരം ഇടവിടാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്ലാസ്ഗോ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഫ്രെഡറിക് ഹോയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും നയിച്ച ഗവേഷണത്തില്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദിവസത്തില്‍ ഓരോ മണിക്കൂറും നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതും ഉദാസീനവുമായ ഇരിപ്പ് ശീലം കാന്‍സര്‍ മരണ സാധ്യത 9% വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
 
യുകെ ബയോബാങ്കില്‍ പങ്കെടുത്ത 91,292 പേരില്‍ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍. അവരെല്ലാം ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ആക്റ്റിവിറ്റി മോണിറ്ററുകള്‍ ധരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഗവേഷകര്‍ 12.38 വര്‍ഷത്തെ ശരാശരി ഫോളോ-അപ്പ് കാലയളവില്‍ അവരുടെ ആരോഗ്യ ഫലങ്ങള്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്തു.
 
ദീര്‍ഘനേരം ഉദാസീനമായി ഇരിക്കുന്നത് കാന്‍സര്‍ സാധ്യത, കാന്‍സര്‍ മരണനിരക്ക്, പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരള്‍, വൃക്ക, പാന്‍ക്രിയാസ്, വന്‍കുടല്‍, സ്തന, തൈറോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ അര്‍ബുദങ്ങള്‍, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അര്‍ബുദങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴി

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴിഅന്‍സിബയെ ജിഹാദിയെന്ന് ടിനി ടോം തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കളഞ്ഞത്.

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്‍വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'Ketan Agarwal Death Case: കഴിഞ്ഞ 18 നാണു സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്നു ലോഹ്ഗഡ് കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രതിശ്രുതവരൻ കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊക്കയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയത്

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!സത്യമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം അമിതമായി (34 കപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍) ചായ കുടിക്കുന്നത്, അതും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്‍ത്ത്, നമ്മള്‍ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായി

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായിഅത് ഇതിനകം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരു പക്ഷത്തുനിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ വെടിനിര്‍ത്തലിനെ അപകടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അൽഗോരിതങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ: ഡിജിറ്റൽ ലഹരിയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളും പ്രതിരോധ വഴികളും

അൽഗോരിതങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ: ഡിജിറ്റൽ ലഹരിയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളും പ്രതിരോധ വഴികളുംനന്ദകിഷോർ ഹരികുമാർ സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ, സി.ഇ.ഒ ടെക്‌നിസാന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ കുതിപ്പിൽ നമ്മുടെ ലോകം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭീതിജനകമാണ്. മുൻതലമുറകൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും കളിക്കളങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇന്നത്തെ തലമുറ ജനിച്ചുവീഴുന്നത് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലേക്കാണ്. ഒരു സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ദിവസവും കാണുന്ന സൈബർ കെണികളും, അതിന്റെ ഫലമായി തകരുന്ന കുട്ടിക്കാലവും നമ്മെ ഗൗരവതരമായ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും എങ്ങനെയാണ് തകിടം മറിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

ഫ്രൂട്ട്‌സിൽ സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

ഫ്രൂട്ട്‌സിൽ സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?ഫ്രൂട്ട്‌സിലും പച്ചക്കറികളിലും സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഈ സ്റ്റിക്കറുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകതരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പിഎൽയു (PLU) കോഡ് അഥവാ പ്രൈസ് ലുക്ക് അപ്പ് കോഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. 1990 കളിലാണ് ഫ്രൂട്ട്‌സ് സ്റ്റിക്കറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്.

Mustard Health Benefits: എന്ത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും കടുക് ചേർക്കുക; ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്

Mustard Health Benefits: എന്ത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും കടുക് ചേർക്കുക; ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്Mustrad Health Benefits: കാഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കടുകിനുണ്ട്. നൂറ് ഗ്രാം കടുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലറി 67 ആണ്. ജീവകം എ, സി, ഇ, കെ, ബി 6 എന്നിവ കടുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാൽസ്യം, അയൺ, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം, സിങ്ക്, കോപ്പർ എന്നിവയുടെ ഉറവിടം കൂടിയാണ് കടുക്. 100 ഗ്രാം കടുകിൽ 488 മില്ലി ഗ്രാം ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 455 മില്ലി ഗ്രാം ഒമേഗ 6 ഫാറ്റി ആസിഡും നൂറ് ഗ്രാം കടുകിൽ ഉണ്ട്.

കണ്ണുകള്‍ കാഴ്ചകള്‍ കാണാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല; നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു!

കണ്ണുകള്‍ കാഴ്ചകള്‍ കാണാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല; നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു!ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, ക്യാന്‍സര്‍ എന്നിവ പലപ്പോഴും കണ്ണുകളില്‍ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു.

നിപ, ഡെങ്കി, എച്ച്1എന്‍1, കുരങ്ങുപനി തുടങ്ങി ഏതുരോഗവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ കേരളം മുന്‍പന്തിയില്‍; കാരണം ഇതാണ്

നിപ, ഡെങ്കി, എച്ച്1എന്‍1, കുരങ്ങുപനി തുടങ്ങി ഏതുരോഗവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ കേരളം മുന്‍പന്തിയില്‍; കാരണം ഇതാണ്ഇത് യാദൃശ്ചികം മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി, ജനസംഖ്യാ, ആരോഗ്യ സംവിധാന ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.