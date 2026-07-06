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ജോലിസ്ഥലത്ത് മണിക്കൂറില് ഇടവേളയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കില് കാന്സര് സാധ്യത കൂടും!പുതിയ പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു
ജൂലൈ 2 ന് PLOS മെഡിസിന് ജേണലില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വലിയ പഠനമനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ദീര്ഘനേരം ഇടവിടാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാന്സര് ബാധിച്ച് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്ലാസ്ഗോ സര്വകലാശാലയിലെ ഫ്രെഡറിക് ഹോയും സഹപ്രവര്ത്തകരും നയിച്ച ഗവേഷണത്തില് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദിവസത്തില് ഓരോ മണിക്കൂറും നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതും ഉദാസീനവുമായ ഇരിപ്പ് ശീലം കാന്സര് മരണ സാധ്യത 9% വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
യുകെ ബയോബാങ്കില് പങ്കെടുത്ത 91,292 പേരില് നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകള്. അവരെല്ലാം ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ആക്റ്റിവിറ്റി മോണിറ്ററുകള് ധരിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഗവേഷകര് 12.38 വര്ഷത്തെ ശരാശരി ഫോളോ-അപ്പ് കാലയളവില് അവരുടെ ആരോഗ്യ ഫലങ്ങള് ട്രാക്ക് ചെയ്തു.
ദീര്ഘനേരം ഉദാസീനമായി ഇരിക്കുന്നത് കാന്സര് സാധ്യത, കാന്സര് മരണനിരക്ക്, പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരള്, വൃക്ക, പാന്ക്രിയാസ്, വന്കുടല്, സ്തന, തൈറോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ അര്ബുദങ്ങള്, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അര്ബുദങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉയര്ന്ന അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
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അൽഗോരിതങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ: ഡിജിറ്റൽ ലഹരിയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളും പ്രതിരോധ വഴികളും
നന്ദകിഷോർ ഹരികുമാർ സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ, സി.ഇ.ഒ ടെക്നിസാന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ കുതിപ്പിൽ നമ്മുടെ ലോകം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭീതിജനകമാണ്. മുൻതലമുറകൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും കളിക്കളങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇന്നത്തെ തലമുറ ജനിച്ചുവീഴുന്നത് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലേക്കാണ്. ഒരു സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ദിവസവും കാണുന്ന സൈബർ കെണികളും, അതിന്റെ ഫലമായി തകരുന്ന കുട്ടിക്കാലവും നമ്മെ ഗൗരവതരമായ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും എങ്ങനെയാണ് തകിടം മറിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
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Mustard Health Benefits: എന്ത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും കടുക് ചേർക്കുക; ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്
Mustrad Health Benefits: കാഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കടുകിനുണ്ട്. നൂറ് ഗ്രാം കടുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലറി 67 ആണ്. ജീവകം എ, സി, ഇ, കെ, ബി 6 എന്നിവ കടുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാൽസ്യം, അയൺ, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം, സിങ്ക്, കോപ്പർ എന്നിവയുടെ ഉറവിടം കൂടിയാണ് കടുക്. 100 ഗ്രാം കടുകിൽ 488 മില്ലി ഗ്രാം ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 455 മില്ലി ഗ്രാം ഒമേഗ 6 ഫാറ്റി ആസിഡും നൂറ് ഗ്രാം കടുകിൽ ഉണ്ട്.