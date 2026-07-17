  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Mithali raj says Smriti mandhana should take over captaincy from harmanpreet kaur
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (18:28 IST)

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമെന്ന് മിതാലി രാജ്, ഹർമൻ പ്രീതിന് പകരം സ്മൃതി ക്യപ്റ്റനാകണം

ടി20യില്‍ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായി ജെമീമയെയും പരിഗണിക്കാമെന്നും മിതാലി രാജ്

Harmanpreet Kaur
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (17:37 IST)
google-news
ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളുടെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സ്മൃതി മന്ദാനയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയമായതായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ഇതിഹാസതാരവുമായ മിതാലി രാജ്. ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറിന് ശേഷം ചുമതല സ്മൃതിക്ക് നല്‍കണം. കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്നും മിതാലി രാജ് പറഞ്ഞു. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മിതാലി രാജിന്റെ പരാമര്‍ശം. ലോകകപ്പില്‍ സെമി യോഗ്യത നേടാനാകാതെ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ മടങ്ങിയിരുന്നു.
 
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ വിജയികളാക്കിയെങ്കിലും ഹര്‍മന്‍ പ്രീതിന്റെ നായകത്വത്തിന് മേല്‍ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഭാവിയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഇന്ത്യ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നതാണ് ആരാധകരുടെ ആവശ്യം. ഹര്‍മന്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് മിതാലിയും ഉയര്‍ത്തികാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വര്‍ഷമായി ഓരോ മത്സരത്തിലും ഹര്‍മന് ഫിസിയോയുടെ സേവനം ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാപ്റ്റന്‍ എപ്പൊഴും ഫിറ്റാകണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ പ്രായം കൂടും തോറും ഫിറ്റ്‌നസ് നിലനിര്‍ത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മിതാലി പറഞ്ഞു.
 
ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കണം. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഷെഫാലി വര്‍മ ക്യാപ്റ്റനാകണമെന്നും മറ്റ് 2 ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ സ്മൃതി മന്ദാന ഇന്ത്യയെ നയിക്കണമെന്നുമാണ് മിതാലിയുടെ അഭിപ്രായം. ടി20യില്‍ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായി ജെമീമയെയും പരിഗണിക്കാമെന്നും മിതാലി രാജ് പറഞ്ഞു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

മെസ്സിയോളം സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ അറിയുന്ന ആരുമില്ല, സ്പെയിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മെസ്സി തന്നെ!

മെസ്സിയോളം സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ അറിയുന്ന ആരുമില്ല, സ്പെയിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മെസ്സി തന്നെ!കരിയറില്‍ സിംഹഭാഗവും മെസ്സി കളിച്ചത് സ്‌പെയിനില്‍ ആയിരുന്നു എന്നതിനൊപ്പം സ്പാനിഷ് ഫുട്‌ബോളിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വേര്‍ഷന്‍ സ്‌പെയ്ന്‍കാരും ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരും കണ്ടത് മെസ്സി നിറഞ്ഞുനിന്ന ബാഴ്‌സലോണയിലാണ്.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമെന്ന് മിതാലി രാജ്, ഹർമൻ പ്രീതിന് പകരം സ്മൃതി ക്യപ്റ്റനാകണം

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമെന്ന് മിതാലി രാജ്, ഹർമൻ പ്രീതിന് പകരം സ്മൃതി ക്യപ്റ്റനാകണംഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറിന് ശേഷം ചുമതല സ്മൃതിക്ക് നല്‍കണം. കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്നും മിതാലി രാജ് പറഞ്ഞു. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മിതാലി രാജിന്റെ പരാമര്‍ശം.

ചേസ് മാസ്റ്ററെ പിന്നിലാക്കി ജോ റൂട്, ഇന്ത്യക്കെതിരായ 99 നോട്ടൗട്ടിലൂടെ വമ്പൻ റെക്കോർഡ്

ചേസ് മാസ്റ്ററെ പിന്നിലാക്കി ജോ റൂട്, ഇന്ത്യക്കെതിരായ 99 നോട്ടൗട്ടിലൂടെ വമ്പൻ റെക്കോർഡ്ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ പുറത്താകാതെ നേടിയ 99 റണ്‍സിന്റെ പ്രകടനത്തോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ വിരാട് കോലിയെ പിന്നിലാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജോ റൂട്ട്.

ആര് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം, ഗംഭീറും കോലിയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, നിഷേധിച്ച് ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക്

ആര് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം, ഗംഭീറും കോലിയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, നിഷേധിച്ച് ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക്ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലിയും മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെ തള്ളി ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായ സിതാന്‍ഷു കൊട്ടക്.

മെസ്സിയുമായി വഴക്കിട്ടതല്ല, സംസാരിച്ചത് ഫൗളിനെ പറ്റി: വിശദീകരിച്ച് ബെല്ലിങ്ങ്ഹാം

മെസ്സിയുമായി വഴക്കിട്ടതല്ല, സംസാരിച്ചത് ഫൗളിനെ പറ്റി: വിശദീകരിച്ച് ബെല്ലിങ്ങ്ഹാംമത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയ്ക്കിടെയാണ് മൈതാനത്ത് മെസ്സിയും ബെല്ലിങ്ങ്ഹാമും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം നടന്നെന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത്.