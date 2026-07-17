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ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമെന്ന് മിതാലി രാജ്, ഹർമൻ പ്രീതിന് പകരം സ്മൃതി ക്യപ്റ്റനാകണം
ടി20യില് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായി ജെമീമയെയും പരിഗണിക്കാമെന്നും മിതാലി രാജ്
ഇന്ത്യന് വനിതാ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളുടെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സ്മൃതി മന്ദാനയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയമായതായി മുന് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റനും ഇതിഹാസതാരവുമായ മിതാലി രാജ്. ഹര്മന് പ്രീത് കൗറിന് ശേഷം ചുമതല സ്മൃതിക്ക് നല്കണം. കുറച്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്നും മിതാലി രാജ് പറഞ്ഞു. ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മിതാലി രാജിന്റെ പരാമര്ശം. ലോകകപ്പില് സെമി യോഗ്യത നേടാനാകാതെ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് തന്നെ മടങ്ങിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഏകദിന ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയെ വിജയികളാക്കിയെങ്കിലും ഹര്മന് പ്രീതിന്റെ നായകത്വത്തിന് മേല് വലിയ വിമര്ശനങ്ങള് ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഭാവിയെ മുന്നിര്ത്തി ഇന്ത്യ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നതാണ് ആരാധകരുടെ ആവശ്യം. ഹര്മന്റെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങള് തന്നെയാണ് മിതാലിയും ഉയര്ത്തികാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വര്ഷമായി ഓരോ മത്സരത്തിലും ഹര്മന് ഫിസിയോയുടെ സേവനം ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാപ്റ്റന് എപ്പൊഴും ഫിറ്റാകണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം. നിര്ഭാഗ്യവശാല് പ്രായം കൂടും തോറും ഫിറ്റ്നസ് നിലനിര്ത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മിതാലി പറഞ്ഞു.
ടി20 ഫോര്മാറ്റില് യുവതാരങ്ങള്ക്ക് മുന്തൂക്കം നല്കണം. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഷെഫാലി വര്മ ക്യാപ്റ്റനാകണമെന്നും മറ്റ് 2 ഫോര്മാറ്റുകളില് സ്മൃതി മന്ദാന ഇന്ത്യയെ നയിക്കണമെന്നുമാണ് മിതാലിയുടെ അഭിപ്രായം. ടി20യില് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായി ജെമീമയെയും പരിഗണിക്കാമെന്നും മിതാലി രാജ് പറഞ്ഞു.