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അമേരിക്കയുടെ വിരട്ടലിലും റഷ്യയെ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ
അമേരിക്കയുടെ വിരട്ടലിലും റഷ്യയെ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെ ഏതാണ്ട് മിക്ക രാജ്യങ്ങള്ക്കു മേലും ട്രംപ് തീരുവ അടിച്ചേല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.യ ഇത് അമേരിക്കന് സുപ്രീംകോടതി അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുവ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം ട്രംപിനില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാല് തിരുവാ തിരികെ കൊണ്ടുവരാന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം സെക്ഷന് 301 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ത്യ, ചൈന, യൂറോപ്യന് യൂണിയന്, ജപ്പാന്, സിംഗപ്പൂര്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങള്ക്കും മേല് അന്വേഷണം ഉണ്ട്. റഷ്യന് എണ്ണയിറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 100% തീരുവ ട്രംപ് ചുമത്തുന്നത്. 60 സെനറ്റര്മാരാണ് ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ഇത് പാസായാല് ഇന്ത്യ -യുഎസ് ബന്ധം കൂടുതല് വഷളാകും. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണയിറക്കുമതിയില് പകുതിയും അതിലധികവും റഷ്യയില് നിന്നായിരിക്കും എന്നാണ് കണക്കുകള് പറയുന്നത്.
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Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
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Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ
Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. നേരത്തെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള (യെല്ലോ അലർട്ട്) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി ഓറഞ്ച് ആക്കി. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടായതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.