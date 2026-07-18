  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. India stands by Russia despite US pressure
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (09:36 IST)

അമേരിക്കയുടെ വിരട്ടലിലും റഷ്യയെ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ

Su-57, Russia India defence deal, fifth-generation fighter jet, Vladimir Putin, Indian Air Force, stealth fighter aircraft, FGFA project, AMCA project
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (09:38 IST)
google-news
അമേരിക്കയുടെ വിരട്ടലിലും റഷ്യയെ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെ ഏതാണ്ട് മിക്ക രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു മേലും ട്രംപ് തീരുവ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.യ ഇത് അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീംകോടതി അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുവ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം ട്രംപിനില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തിരുവാ തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം സെക്ഷന്‍ 301 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
ഇന്ത്യ, ചൈന, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, ജപ്പാന്‍, സിംഗപ്പൂര്‍, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും മേല്‍ അന്വേഷണം ഉണ്ട്. റഷ്യന്‍ എണ്ണയിറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് 100% തീരുവ ട്രംപ് ചുമത്തുന്നത്. 60 സെനറ്റര്‍മാരാണ് ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ഇത് പാസായാല്‍ ഇന്ത്യ -യുഎസ് ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകും. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണയിറക്കുമതിയില്‍ പകുതിയും അതിലധികവും റഷ്യയില്‍ നിന്നായിരിക്കും എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന് പഠനം

കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന് പഠനംവര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാത്രി താപനില കര്‍ണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലും ആളുകളുടെ ഉറക്കത്തെ നിശബ്ദമായി കെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവിന്റെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള വര്‍ദ്ധനവ് ബെംഗളൂരുവിലാണ്.

അമേരിക്കയുടെ വിരട്ടലിലും റഷ്യയെ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ

അമേരിക്കയുടെ വിരട്ടലിലും റഷ്യയെ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യഎന്നാല്‍ തിരുവാ തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം സെക്ഷന്‍ 301 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ

Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെKerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. നേരത്തെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള (യെല്ലോ അലർട്ട്) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി ഓറഞ്ച് ആക്കി. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടായതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.

യുഎസിലെ കുടിയേറ്റ ട്രക്കര്‍മാരെ മാറ്റാന്‍ ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി; 1.5 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കും

യുഎസിലെ കുടിയേറ്റ ട്രക്കര്‍മാരെ മാറ്റാന്‍ ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി; 1.5 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കുംഈ നിര്‍ദ്ദേശം യുഎസിലെ ഇന്ത്യന്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് ദോഷകരമായേക്കാം.

പാലക്കാട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്യുവക്ഷേത്ര കോളേജിലെ രണ്ടാം വര്‍ഷ ബിസിഎ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് ഫര്‍ഹാനാണ് മരിച്ചത്.