അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പാലക്കാട് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കിടയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഒരാള് മരിച്ചു, നാല് പേര്ക്ക് പരിക്ക്
- നെടുമങ്ങാട് സ്റ്റേഷനില് മദ്യലഹരിയില് ബഹളമുണ്ടാക്കി സിഐ; ലോക്കപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
- ഇറാന് കടല്വെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ആക്രമിച്ചു: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് കുവൈറ്റ്
- മെസ്സിയോളം സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ അറിയുന്ന ആരുമില്ല, സ്പെയിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മെസ്സി തന്നെ!
- വധുവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവാവിനെ വഞ്ചിച്ചതിന് മാര്യേജ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ ഫോറം
യുഎസിലെ കുടിയേറ്റ ട്രക്കര്മാരെ മാറ്റാന് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി; 1.5 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കും
രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ ട്രക്കറുകളില് ഭൂരിഭാഗവും 'മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ധാരാളം ആളുകളെ കൊല്ലുന്നവരു'മാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പുതിയ നിര്ദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഈ നിര്ദ്ദേശം യുഎസിലെ ഇന്ത്യന് കുടിയേറ്റക്കാര്ക്ക് ദോഷകരമായേക്കാം.
പെന്സില്വാനിയയില് നടന്ന സൈനിക നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടിയില് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. കുടിയേറ്റക്കാരായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്മാര്ക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരില് പലരും നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്ത് എത്തിയവരാണെന്നും പലപ്പോഴും അവരുടെ വലിയ ട്രക്കുകള് ഓടിക്കാന് ശരിയായ രേഖകളും ലൈസന്സുകളും ഇല്ലെന്നും അമേരിക്കന് പത്രമായ ദി ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
'ധാരാളം ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന അനധികൃത ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്മാര്ക്കെതിരെ എന്റെ ഭരണകൂടം ഉടന് തന്നെ ചരിത്രപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. അവര്ക്ക് അടയാളങ്ങള് വായിക്കാന് അറിയില്ല. അവരില് പലരും മയക്കുമരുന്നോ മദ്യമോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, ഞങ്ങള്ക്ക് അവരെ വേണ്ട, പക്ഷേ അവര് അമേരിക്കന് റോഡുകളിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുന്നു,' ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന് പഠനം
അമേരിക്കയുടെ വിരട്ടലിലും റഷ്യയെ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ
Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ
Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. നേരത്തെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള (യെല്ലോ അലർട്ട്) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി ഓറഞ്ച് ആക്കി. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടായതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.