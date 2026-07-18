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  4. Trump's plan to replace immigrant truckers in the US
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (08:23 IST)

യുഎസിലെ കുടിയേറ്റ ട്രക്കര്‍മാരെ മാറ്റാന്‍ ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി; 1.5 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കും

Strait OF Hormuz, Donald Trump,NATO,Iran- USA war, Middle east crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (08:25 IST)
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രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ ട്രക്കറുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും 'മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ധാരാളം ആളുകളെ കൊല്ലുന്നവരു'മാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഈ നിര്‍ദ്ദേശം യുഎസിലെ ഇന്ത്യന്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് ദോഷകരമായേക്കാം.
 
പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ നടന്ന സൈനിക നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടിയില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. കുടിയേറ്റക്കാരായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരില്‍ പലരും നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്ത് എത്തിയവരാണെന്നും പലപ്പോഴും അവരുടെ വലിയ ട്രക്കുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ ശരിയായ രേഖകളും ലൈസന്‍സുകളും ഇല്ലെന്നും അമേരിക്കന്‍ പത്രമായ ദി ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.
 
'ധാരാളം ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന അനധികൃത ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ എന്റെ ഭരണകൂടം ഉടന്‍ തന്നെ ചരിത്രപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. അവര്‍ക്ക് അടയാളങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ അറിയില്ല. അവരില്‍ പലരും മയക്കുമരുന്നോ മദ്യമോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവരെ വേണ്ട, പക്ഷേ അവര്‍ അമേരിക്കന്‍ റോഡുകളിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുന്നു,' ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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