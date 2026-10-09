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  4. Trump announced that he would not attack Iran
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (08:23 IST)

നവംബര്‍ 3ലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇറാനെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (07:26 IST)
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അമേരിക്കയില്‍ നവംബര്‍ 3-ന് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് ഇറാനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ഉത്തരവിടില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പോ ശേഷമോ ഈ സംഘര്‍ഷത്തിന് ഒരു അന്തിമ പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. 
 
അതേസമയം, ഇറാനെതിരെ പൂര്‍ണ്ണതോതിലുള്ള സൈനിക നടപടികള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. എന്നാല്‍, നവംബര്‍ 3-ന് അമേരിക്കയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
 
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനുമായി തന്റെ സംഘം ഫലപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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