നവംബര് 3ലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇറാനെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
അമേരിക്കയില് നവംബര് 3-ന് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പ് ഇറാനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള് പുനരാരംഭിക്കാന് ഉത്തരവിടില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പോ ശേഷമോ ഈ സംഘര്ഷത്തിന് ഒരു അന്തിമ പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, ഇറാനെതിരെ പൂര്ണ്ണതോതിലുള്ള സൈനിക നടപടികള് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. എന്നാല്, നവംബര് 3-ന് അമേരിക്കയില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പ് ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനുമായി തന്റെ സംഘം ഫലപ്രദമായ ചര്ച്ചകള് നടത്തിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.