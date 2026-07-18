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വടക്കേ ഇന്ത്യയില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്നു; ജൂലൈ 19 മുതല് ശക്തമായ മഴ
ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ജൂലൈ 19 മുതല് മഴ ക്രമേണ ശക്തി പ്രാപിക്കും. ജൂലൈ 20 നും ജൂലൈ 22 നും ഇടയില് വ്യാപകമായതോ വ്യാപകമായതോ ആയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ കാലയളവില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലേര്ട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് താല്ക്കാലികമായി വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കാനും നഗര കേന്ദ്രങ്ങളില് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാനും സാധ്യതയുള്ള കനത്ത മഴയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചാബ് കടുത്ത മഴക്കുറവ് നേരിടുന്നതിനാല് മണ്സൂണ് തിരിച്ചുവരവ് നിര്ണായക സമയത്താണ്. ഐഎംഡിയുടെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിന് അനുസരിച്ച് ജൂണ് 1 നും ജൂലൈ 17 നും ഇടയില് സംസ്ഥാനത്ത് 80.1 മില്ലിമീറ്റര് മാത്രമേ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് സാധാരണ 140.7 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ്. ഇത് 38 ശതമാനം മഴക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു.
ജൂലൈ 19 മുതല് പഞ്ചാബില് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മണ്സൂണ് പുനരാരംഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചണ്ഡീഗഢിലെ ഐഎംഡി ഡയറക്ടര് സുരേന്ദര് പോള് പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 20 നും 24 നും ഇടയില് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപകമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ഈ കാലയളവില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ
Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. നേരത്തെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള (യെല്ലോ അലർട്ട്) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി ഓറഞ്ച് ആക്കി. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടായതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.