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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (10:53 IST)

ജോട്ടയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികം; മത്സരശേഷം 21-ാം നമ്പർ ജേഴ്‌സിയണിഞ്ഞ് റൊണാൾഡോ

മത്സരശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിലും പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങൾ ജോട്ടയുടെ 21-ാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി പ്രദർശിപ്പിച്ചു

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BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (10:53 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (10:57 IST)
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Ronaldo Tribute to Jota
ക്രൊയേഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ റൗണ്ട് 32 മത്സരശേഷം ഡിയാഗോ ജോട്ടയെ ഓർത്ത് പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങൾ. ഒരു വർഷം മുൻപ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പോർച്ചുഗൽ താരം ജോട്ടയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനമാണിന്ന്. ക്രൊയേഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ ജയം ജോട്ടയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങൾ. 
 
മത്സരശേഷം ജോട്ടയുടെ 21-ാം നമ്പർ ജേഴ്‌സിയണിഞ്ഞാണ് പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ജയം ജോട്ടയുടെ ഓർമകൾക്കു മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു. ജോട്ടയുടെ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് കൈകൾ ആകാശത്തേക്കു ഉയർത്തി റൊണാൾഡോ വിജയാഘോഷം നടത്തി. മത്സരത്തിൽ 2-1 നാണ് പോർച്ചുഗൽ ജയിച്ചത്.
 
ജോട്ടയുടെ ഓർമദിനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പോർച്ചുഗൽ ടീം പ്രതികരിച്ചു. ഈ വിജയം ജോട്ടയുടെ ഓർമകൾക്കു മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ജോട്ട ഇപ്പോഴും തങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു. 
 
മത്സരശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിലും പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങൾ ജോട്ടയുടെ 21-ാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഗാലറിയിൽ ആരാധകർ ജോട്ടയുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ബാനറുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. 
 
2025 ജൂലൈ മുന്നിനാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ ജോട്ട മരിച്ചത്. 28 വയസ്സായിരുന്നു. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോർച്ചുഗലിനായി ജോട്ട ലോകകപ്പ് കളിക്കുമായിരുന്നു. 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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