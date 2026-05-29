  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Neymar Injury update brazil worldcup 2026
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (08:47 IST)

ബ്രസീലിന് നിരാശ, നെയ്മർക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും

ബ്രസീല്‍ ടീം ഡോക്ടര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരപ്രകാരം ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം നെയ്മര്‍ക്ക് നഷ്ടമാകും.

Fifa Worldcup, Brazil Team, Neymar Jr, Football News
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 29 May 2026 (08:47 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (08:07 IST)
google-news
ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ബ്രസീലിന് തിരിച്ചടിയായി സൂപ്പര്‍ താരം നെയ്മറിന്റെ പരിക്ക്. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളില്‍ നെയ്മര്‍ കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലായി. കാലിലെ പേശിക്കേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തിന് തിരിച്ചടീയായത്. ബ്രസീല്‍ ടീം ഡോക്ടര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരപ്രകാരം ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം നെയ്മര്‍ക്ക് നഷ്ടമാകും.
 
 എംആര്‍ഐ സ്‌കാനിങ്ങില്‍ നെയ്മര്‍ക്ക് ഗ്രേഡ് 2 മസില്‍ ഇഞ്ചുറി ഉള്ളതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പരിക്ക് ഭേദമാകാന്‍ 2 മുതല്‍ 3 ആഴ്ച വരെ ചികിത്സയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതോടെ പനാമ, ഈജിപ്ത് എന്നിവര്‍ക്കെതിരായ സൗഹൃദമത്സരങ്ങളും ജൂണ്‍ 13ന് മൊറോക്കോയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരവും നെയ്മര്‍ക്ക് നഷ്ടമാകും. 34കാരനായ നെയ്മര്‍ നിലവില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

ബ്രസീലിന് നിരാശ, നെയ്മർക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും

ബ്രസീലിന് നിരാശ, നെയ്മർക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുംഎംആര്‍ഐ സ്‌കാനിങ്ങില്‍ നെയ്മര്‍ക്ക് ഗ്രേഡ് 2 മസില്‍ ഇഞ്ചുറി ഉള്ളതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പരിക്ക് ഭേദമാകാന്‍ 2 മുതല്‍ 3 ആഴ്ച വരെ ചികിത്സയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്.

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals : ഫൈനലില്‍ ആരെത്തും?, രണ്ടാം എലിമിനേറ്റര്‍ ഇന്ന്, ഗുജറാത്തിന്റെ എതിരാളികള്‍ രാജസ്ഥാന്‍

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals : ഫൈനലില്‍ ആരെത്തും?, രണ്ടാം എലിമിനേറ്റര്‍ ഇന്ന്, ഗുജറാത്തിന്റെ എതിരാളികള്‍ രാജസ്ഥാന്‍ഐപിഎല്ലിലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ ഇന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെ നേരിടും. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡില്‍ വൈകീട്ട് 7:30നാണ് മത്സരം. ഒന്നാം ക്വാളിഫയറില്‍ ആര്‍സിബിയോടേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് എത്തുന്നത്.

Argentina Worldcup Squad : കിരീടം നിലനിർത്താൻ മെസ്സിപ്പട, ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള അർജൻ്റീന ടീം റെഡി, ഡിബാല പുറത്ത്

Argentina Worldcup Squad : കിരീടം നിലനിർത്താൻ മെസ്സിപ്പട, ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള അർജൻ്റീന ടീം റെഡി, ഡിബാല പുറത്ത്മെസ്സി നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ ജൂലിയന്‍ ആല്‍വാരസ്, നിക്കോളാസ് ഓട്ടമെന്‍ഡി, റോഡ്രിഗോ ഡീപോള്‍, എന്‍സോ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്, മകാലിസ്റ്റര്‍ തുടങ്ങി 2022ലെ ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ടീമിലെ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും ഇക്കുറിയും സ്‌കലോണിയുടെ സംഘത്തിലുണ്ട്.

വിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ ! വൈഭവിനെ പുറത്താക്കിയ ഹൈദരബാദ് ബൗളർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു?

വിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ ! വൈഭവിനെ പുറത്താക്കിയ ഹൈദരബാദ് ബൗളർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു?ഐപിഎൽ എലിമിനേറ്ററിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ പുറത്താക്കിയ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദ് ബൗളർ പ്രഫുൽ ഹിഞ്ചെയ്‌ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ബൗളർ വിക്കറ്റെടുത്താൽ സാധാരണമായി നടത്തുന്ന സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈദരബാദ് താരം നടത്തിയത്. എന്നാൽ അത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം.

റിച്ചാർഡ്സിനോ ഗെയ്‌ലിനോ പോലും ഇതൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല, വൈഭവ് മറ്റേതോ ലെവലിൽ: പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ശ്രീകാന്ത്

റിച്ചാർഡ്സിനോ ഗെയ്‌ലിനോ പോലും ഇതൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല, വൈഭവ് മറ്റേതോ ലെവലിൽ: പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ശ്രീകാന്ത്ഐപിഎല്‍ എലിമിനേറ്റര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ വൈഭവ് സൂര്യവംശി പുറത്തെടുത്ത തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ താരത്തെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്.