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Argentina vs Austria: 'വീണ്ടും മെസി മാജിക്'; നായകന്റെ ഇരട്ടഗോളിൽ അർജന്റീനയ്ക്കു ജയം
നായകൻ ലയണൽ മെസിയാണ് അർജന്റീനയ്ക്കായി രണ്ട് ഗോളുകളും നേടിയത്
Lionel messi
Argentina vs Austria: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും അർജന്റീനയ്ക്കു ജയം. ഓസ്ട്രിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ചു. രണ്ട് ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജെയിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ 32 ലേക്ക് എൻട്രിയും ഉറപ്പിച്ചു.
നായകൻ ലയണൽ മെസിയാണ് അർജന്റീനയ്ക്കായി രണ്ട് ഗോളുകളും നേടിയത്. ആദ്യ പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ നഷ്ടമാക്കിയ പെനാൽറ്റിക്കു 38-ാം മിനിറ്റിലും രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധിക സമയത്തും ഗോളുകൾ കൊണ്ട് മെസി മറുപടി നൽകി.
മെസിയുടെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ ഇതോടെ 18 ആയി. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോൾ നേടിയ താരമെന്ന ജർമൻ ഇതിഹാസം മിറാസ്ലോവ് ക്ലോസയെ മറികടന്നാണ് നേട്ടം. ക്ലോസയ്ക്കു 16 ഗോളുകളാണ് ലോകകപ്പിൽ ഉള്ളത്.
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തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി സ്കലോണി; മറ്റു മത്സരങ്ങളും കാണും
ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. മറ്റു ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നത് അർജന്റീനയെ ഒരുക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുമെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സ്കലോണിയുടെ പ്രതികരണം.