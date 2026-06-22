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കളിയിപ്പോൾ 4 ഹാഫുകളായി മാറി, പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് ലയണൽ സ്കലോണി
മത്സരത്തിന്റെ 22- 23 മിനിറ്റുകളിലും 67-68 മിനിറ്റുകളിലുമാണ് വാട്ടര് ബ്രേയ്ക്കുകള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പില്ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാട്ടര് ബ്രേക്കുകള് ഫുട്ബോളിന്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതായി അര്ജന്റീനന് മുഖ്യപരിശീലകന് ലയണല് സ്കലോണി. ടൂര്ണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തില് ഓസ്ട്രിയയെ നേരിടാന് ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് സ്കലോണി വാട്ടര് ബ്രേക്കുകള് മത്സരത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയിലെ കടുത്ത ചൂടിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ഫിഫ മത്സരങ്ങള്ക്ക് വാട്ടര് ബ്രേക്കുകള് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്.
എന്നാല് ചൂടിന്റെ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും ഇന്ഡോര് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലുമെല്ലാം നിര്ബന്ധിതമായി ഈ ഇടവേള ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുട്ബോളിനെ 2 ഹാഫുകള്ക്ക് പകരം 4 ഹാഫുകളാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്നാണ് സ്കലോണി പറയുന്നത്. ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാന് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും സ്കലോണി സമ്മതിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ 22- 23 മിനിറ്റുകളിലും 67-68 മിനിറ്റുകളിലുമാണ് വാട്ടര് ബ്രേയ്ക്കുകള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കളി ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് ഫുട്ബോളിന് ദോഷകരമാണെന്നാണ് സ്കലോണി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കോച്ച് എന്ന നിലയില് മനസിലുള്ള പദ്ധതികളും ഈ 22 മിനിറ്റില് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് കാരണം മാറിമറിഞ്ഞേക്കാം. ഗാലറിയില് നിന്നും ബെഞ്ചില് നിന്നും കളി നിരീക്ഷിക്കുന്നവര്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താന് ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു. സാധാരണം ഒരു ഹാഫ് ടൈമില് മാത്രമായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. കളിയില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറ്റാക്കിങ് ടീമുകള്ക്ക് ഈ വിന്ഡോ സഹായകമാണ്.സ്കലോണി പറഞ്ഞു.
ആദ്യ മത്സരത്തില് ലയണല് മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക് മികവില് അള്ജീരിയയെ തകര്ക്കാനായെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തില് റാള്ഫ് രംഗ്ലിക്കിന്റെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന ഓസ്ട്രിയ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് സ്കലോണി പറയുന്നു. കനത്ത പ്രസ്സിങ്ങിലൂടെയും വേഗതയേറിയ കളിരീതിയിലൂടെയും എതിരാളികളെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ വിജയിക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്നും ലോകകപ്പില് ഒരു മത്സരവും എളുപ്പമല്ലെന്നും സ്കലോണി വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: 'മെസ്സി തനിപ്രാന്തൻ', ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ പ്രശംസയുമായി ഹാളണ്ട്, ഏറ്റെടുത്ത് അർജൻ്റീന ആരാധകർ