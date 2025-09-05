ലോകകപ്പിനു മുന്പ് അര്ജന്റീനയ്ക്കു ഇനി സ്വന്തം നാട്ടില് മത്സരങ്ങളില്ല. അതിനാല് വെനസ്വേലയ്ക്കെതിരായ കളി കാണാന് മെസി ആരാധകര് ഒഴുകിയെത്തി. ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവന് 'മെസി' വിളികളില് മുഴുകി. ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഗോളുകളാണ് മെസി സ്കോര് ചെയ്തത്. മാര്ട്ടിനെസ് നേടിയത് രണ്ടാം ഗോള്.
I don’t want to know how I will handle in his very last game because I am in tears now for his last Argentina home game. I keep having flashbacks to 2006 when I first saw his Argentina debut at the World Cup…— Messi Fanatic (@MessiFanatic_) September 4, 2025
pic.twitter.com/u8ccVJmc6S