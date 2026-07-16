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Lionel Messi: ഗോൾഡൻ ബോളും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും മെസിയിലേക്ക്?
അതേസമയം ഗോൾഡൻ ബോളിൽ മെസിക്ക് ആധിപത്യമുണ്ട്. സെമി ഫൈനലിലെ രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും 20 ഡ്രിബിലുകളും താരത്തിനു വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു
Lionel Messi: ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും ഗോൾഡൻ ബോളും ഒന്നിച്ച് നേടുകയെന്ന അപൂർവതയിലേക്ക് അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസി അടുക്കുന്നു. ഫൈനലും ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലും ശേഷിക്കെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഗോൾഡൻ ബോൾ മെസി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അഡിഡാസ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരിൽ എട്ട് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുമായി ലയണൽ മെസിയാണ് ഒന്നാമത്. എട്ട് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമുള്ള കിലിയെൻ എംബാപ്പെ രണ്ടാമത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിനും ഹാരി കെയ്നും ആറ് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റുമുണ്ട്.
ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലാണ്. അതിനാൽ എംബാപ്പെയ്ക്കും ബെല്ലിങ്ഹാമിനും കെയ്നും ഇനിയും സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ശേഷിക്കുന്നു. ഫൈനലിൽ ലയണൽ മെസിക്കും സാധ്യതകളേറെ. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കഴിയുന്നതോടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ആർക്കെന്നതിൽ ഏറെക്കുറെ തീരുമാനമാകും.
അതേസമയം ഗോൾഡൻ ബോളിൽ മെസിക്ക് ആധിപത്യമുണ്ട്. സെമി ഫൈനലിലെ രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും 20 ഡ്രിബിലുകളും താരത്തിനു വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. ഡ്രിബിളിങ് ശരാശരിയിൽ മെസി തന്നെയാണ് ഒന്നാമൻ. കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിലും മെസിക്കാണ് മുൻതൂക്കം. 2014 ലും 2022 ലും മെസിയാണ് ഗോൾഡൻ ബോളിനു അർഹനായത്. ഇത്തവണയും ലഭിച്ചാൽ ഗോൾഡൻ ബോൾ മൂന്നാം തവണ നേടുന്ന ഏകതാരമാകും.
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Lionel Messi: ' ഇംഗ്ലണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൈ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ ഇടംകാലിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ കാണാൻ പോകുന്നു,' ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനു തലേന്ന് വിഖ്യാത ഫുട്ബോളറായിരുന്ന സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ചെറിയൊരു പഴുത് കിട്ടിയാൽ കരുണയില്ലാതെ കടന്നുകയറി എതിർപാളയം ചിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന മെസിയെ സ്ലാട്ടൻ പലവട്ടം ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒടുക്കം അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു, രണ്ട് അസിസ്റ്റുകൾ, നാല് അവസരം സൃഷ്ടിക്കൽ, പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയത് 13 തവണ, ഡ്രിബിളുകളുടെ എണ്ണം 20...! ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസിൽ സർവ്വം മെസി മയം..!