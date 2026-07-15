  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. World Cup Semifinal Preview: England and Argentina Ready for Heavyweight Clash
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (16:40 IST)

England vs Argentina : ഇംഗ്ലണ്ടോ അർജൻ്റീനയോ?, മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ കെയ്ൻ- ബെല്ലിങ്ഹാം!

Argentina vs England
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (16:42 IST)
google-news
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ സെമിഫൈനലിലെ ഇംഗ്ലണ്ട്- അര്‍ജന്റീന ആവേശപോരാട്ടം ഇന്ന്. ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ശക്തരായ 2 ടീമുകള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 39മത്തെ വയസ്സിലും അസാമാന്യമായ ഫോമില്‍ തുടരുന്ന മെസ്സിയാണ് അര്‍ജന്റീനയുടെ പ്രധാനപ്രതീക്ഷ. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഉടനീളം കരുത്തുറ്റ എതിരാളികളെ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടും ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സെമിഫൈനല്‍ വരെ അര്‍ജന്റീന എത്തിയത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ട് അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും സൃഷ്ടിക്കുക.
 
അതേസമയം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങ്ഹാം- ഹാരി കെയ്ന്‍ ജോദിയുടെ പ്രകടനമാകും ഇംഗ്ലണ്ടിന് നിര്‍ണായകമാവുക. മത്സരത്തില്‍ 100 ശതമാനം നല്‍കി മൈതാനത്തെങ്ങും എത്തുന്ന ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങ്ഹാമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കരുത്തായത്. ഹാരി കെയ്‌നിന്റെ ഫിനിഷിങ് മികവും ബോക്‌സിനുള്ളിലെ മികവും ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയപ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മെസ്സിക്കൊപ്പം മധ്യനിരയില്‍ അലെക്‌സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററുടെ പ്രകടനം സെമിയില്‍ നിര്‍ണായകമാവും. ജൂലിയന്‍ ആല്‍വാരസ് ഫോം വീണ്ടെടുത്തു എന്നതാണ് അര്‍ജന്റീനയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഇതോടെ മുന്നേറ്റത്തില്‍ മെസ്സിയെ അധികമായി ആശ്രയിക്കാതെ ഇരിക്കാന്‍ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കാകും. പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള ലിസാന്‍ഡ്രോ മാര്‍ട്ടിനസ്, ക്യൂട്ടി റോമേറോ എന്നിവരും മത്സരത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകും. 
 
ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് മത്സരം പോയാല്‍ എമിലിയാനോ മാര്‍ട്ടിനസാകും അര്‍ജന്റീനയുടെ പ്രധാന ആയുധം. വലിയ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഘടകം. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ മികച്ച ഫോമിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. പരിശീലകരായി തോമസ് ടുഹല്‍, ലയണല്‍ സ്‌കലോണി എന്നീ തന്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് മത്സരത്തിന് ആവേശം നല്‍കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം.ALSO READ: യമാലിനെ കണ്ടാൽ എംബാപ്പെയ്ക്ക് മുട്ടിടിക്കുമോ?, ആറാം തവണയും യമാലിന് മുന്നിൽ വീണു!
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇനി ആവേശം ഇരട്ടിക്കും, ഏകദിന, ടി20 ലോകകപ്പ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി!, ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ!

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

England vs Argentina : ഇംഗ്ലണ്ടോ അർജൻ്റീനയോ?, മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ കെയ്ൻ- ബെല്ലിങ്ഹാം!

England vs Argentina : ഇംഗ്ലണ്ടോ അർജൻ്റീനയോ?, മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ കെയ്ൻ- ബെല്ലിങ്ഹാം!39മത്തെ വയസ്സിലും അസാമാന്യമായ ഫോമില്‍ തുടരുന്ന മെസ്സിയാണ് അര്‍ജന്റീനയുടെ പ്രധാനപ്രതീക്ഷ. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഉടനീളം കരുത്തുറ്റ എതിരാളികളെ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടും ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സെമിഫൈനല്‍ വരെ അര്‍ജന്റീന എത്തിയത്.

ടീം സെലക്ഷനിൽ കോച്ചും ചീഫ് സെലക്ടറും രണ്ട് തട്ടിൽ!, ഗൗതം ഗംഭീറും അജിത് അഗാർക്കറും തമ്മിൽ കടുത്ത ഭിന്നതയെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

ടീം സെലക്ഷനിൽ കോച്ചും ചീഫ് സെലക്ടറും രണ്ട് തട്ടിൽ!, ഗൗതം ഗംഭീറും അജിത് അഗാർക്കറും തമ്മിൽ കടുത്ത ഭിന്നതയെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരംഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ കനത്ത തിരിച്ചടികള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യ പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറും ചീഫ് സെലക്ടര്‍ അജിത് അഗാര്‍ക്കറും തമ്മില്‍ ടീം സെലക്ഷനെച്ചൊല്ലി കടുത്ത ഭിന്നതയിലാണെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം രംഗത്ത്.

യമാലിനെ കണ്ടാൽ എംബാപ്പെയ്ക്ക് മുട്ടിടിക്കുമോ?, ആറാം തവണയും യമാലിന് മുന്നിൽ വീണു!

യമാലിനെ കണ്ടാൽ എംബാപ്പെയ്ക്ക് മുട്ടിടിക്കുമോ?, ആറാം തവണയും യമാലിന് മുന്നിൽ വീണു!ലോകഫുട്‌ബോളില്‍ നിലവിലുള്ള സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് കിലിയന്‍ എംബാപ്പെ. ഫ്രാന്‍സ് ദേശീയ ടീമിനായി കളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്റെ 100 ശതമാനം പുറത്തെടുത്ത് അപകടകാരിയാകാന്‍ എംബാപ്പെയ്ക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും ലോകകപ്പില്‍ എംബാപ്പെയുടെ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ അവിശ്വസനീയമാണ്.

വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല; ഗംഭീറിന്റെ വിശ്വസ്തൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് വിടുന്നു!,ബിസിസിഐയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ആഭ്യന്തര തർക്കം!

വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല; ഗംഭീറിന്റെ വിശ്വസ്തൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് വിടുന്നു!,ബിസിസിഐയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ആഭ്യന്തര തർക്കം!ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തനും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചുമായ റയാന്‍ ടെന്‍ ഡോസ്‌കാറ്റെ പദവി ഒഴിയാന്‍ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി പ്രമുഖ കായിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

France vs Spain: 'ഇതെന്താ ഫൗൾ അല്ലേ?'

France vs Spain: 'ഇതെന്താ ഫൗൾ അല്ലേ?'France vs Spain: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയായി ഫ്രാൻസ് താരം മൈക്കിൾ ഒലിസെയുടെ ഫൗൾ. സ്‌പെയിനെതിരായ സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടും ഒലിസെയ്ക്ക് യെല്ലോ കാർഡ് പോലും വിധിക്കാതിരുന്ന റഫറിയുടെ നടപടിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.