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Mistaken Identity: എംബോളോ റെഡ് കാർഡിനു അർഹനോ? എന്താണ് 'മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി'?
മത്സരത്തിന്റെ 72-ാം മിനിറ്റിലാണ് എംബോളോ രണ്ടാമത്തെ യെല്ലോ കാർഡിനു അർഹനാകുന്നതും റെഡ് കാർഡിലൂടെ കളംവിടേണ്ടി വന്നതും
Argentina vs Switzerland - Mistaken Identity
Mistaken Identity: അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് താരം ബ്രീൽ എംബോളോ റെഡ് കാർഡ് കണ്ട് മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് 'മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി' റൂൾ. ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിൽ മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റി പ്രയോഗിക്കുന്നതും അതിലൂടെ റെഡ് കാർഡ് അനുവദിക്കുന്നതും.
മത്സരത്തിന്റെ 72-ാം മിനിറ്റിലാണ് എംബോളോ രണ്ടാമത്തെ യെല്ലോ കാർഡിനു അർഹനാകുന്നതും റെഡ് കാർഡിലൂടെ കളംവിടേണ്ടി വന്നതും. അർജന്റീന താരം ലീൻഡ്രോ പരേഡസുമായുള്ള ടാക്കിളിനിടെയാണ് സംഭവം. മാച്ച് റഫറി സിൽവ പിൻഹൈറോ ഫൗളിനു യെല്ലോ കാർഡ് ചുമത്തുന്നത് പരേഡസിനാണ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പരേഡസ് എംബോളോയെ ഫൗൾ ചെയ്തു വീഴ്ത്തിയെന്നാണ് തോന്നുക. ഈ സമയത്താണ് VAR ഇടപെടൽ. ഫൗൾ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാൻ വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാർ മാച്ച് റഫറിയോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് പരേഡസ് ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
മാച്ച് റഫറിയുടെ തെറ്റായ നടപടിയിൽ ഇടപെടാനും മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ VAR ചെക്ക് നിർദേശിക്കാനും വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാർക്കു അധികാരമുണ്ട്. സ്വിസ് താരം എംബോളോ റഫറിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡൈവ് ചെയ്തെന്നും പരേഡസ് ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമായതോടെ മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മാച്ച് റഫറി ആദ്യം വിളിച്ച യെല്ലോ കാർഡ് പിൻവലിച്ചു.
ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് നിയമത്തിൽ മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, ' മാച്ച് റഫറി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് അർഹതയില്ലാത്ത താരത്തിനോ ടീമിനോ യെല്ലോ, റെഡ് കാർഡുകൾ പിഴ ചുമത്തുന്നത്'
ഇങ്ങനെ വന്നാൽ VAR റഫറി ഇടപെടുകയും മാച്ച് റഫറിക്കു VAR ചെക്ക് നടത്താൻ നിർദേശം നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരമാണ് പരേഡസിന്റെ യെല്ലോ കാർഡ് പിൻവലിച്ച് അനാവശ്യ ഡൈവിലൂടെ റഫറിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച എംബോളോയ്ക്ക് യെല്ലോ കാർഡ് ചുമത്തുകയും ചെയ്തത്. കളിയുടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയതിനാൽ എംബോളോയുടെ രണ്ടാം യെല്ലോ കാർഡ് റെഡ് കാർഡിലേക്ക് മാറുകയും കളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.
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