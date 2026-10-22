ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വേറെ വഴിയില്ല : നയം വ്യക്തമാക്കി നെതന്യാഹു
ഇറാനില് നിന്നുള്ള ആണവഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏകവഴി ഇറാനിലെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കുക എന്നത് മാത്രമാണെന്ന് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു. ബഹദ് 1 സൈനിക അക്കാദമിയില് നടന്ന ഓഫീസര്മാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായ മുജ്തബ ഖമനേയി തന്റെ മുന്ഗാമികളെ പോലെ ആണവായുധ നിര്മാണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പുനരാരംഭിച്ചതായും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു. ഈ ഭീഷണി പൂര്ണമായും ചെറുക്കാനും ഇറാന്റെ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനും ഇസ്രായേല് പ്രതിരോധ സേനയ്ക്കും രഹസ്യാന്വേഷണ സേനയ്ക്കും നിര്ദേശം നല്കിയതായും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം മേഖലയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യവും അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘര്ഷവും തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഇറാന് പരമോന്നത നേതാവായ മുജ്തബ ഖമനേയി പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബാഖിര് താലിബാഫുമായി സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിലവിലെ സൈനിക, സാമ്പഠിക സാഹചര്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമാണ് ചര്ച്ചയായതെന്ന് ഇറാനിയന് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.