Toxic Box Office: അടപടലം വീഴാതെ ടോക്സിക്, 200 കോടി കടന്നു
Toxic Box Office: ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത യാഷ് ചിത്രം 'ടോക്സിക്' ബോക്സ്ഓഫീസിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. മോശം പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിനു ആദ്യദിവസം ലഭിച്ചത്.
രണ്ടാം ദിനം ഇടിവ്
രണ്ടാം ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച 26.60 കോടിയാണ് ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ. റിലീസ് ദിനം 37.65 കോടിയായിരുന്നു. ആദ്യദിനത്തേക്കാൾ 29.3 ശതമാനം നെറ്റ് കളക്ഷൻ ഇടിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ ഗ്രോസ്
ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 197.70 കോടിയായി. ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 165.35 കോടി. വേൾഡ് വൈഡായി 221.45 കോടിയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തത്.
ഹിറ്റാകുമോ?
ടോക്സിക് ബോക്സ്ഓഫീസിൽ ഹിറ്റ് നേടുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സംശയമാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ ബജറ്റ് 500 കോടിക്കടുത്താണ്. നിലവിലെ പ്രകടനമനുസരിച്ച് 500 കോടി കളക്ഷനിലേക്ക് ടോക്സിക് എത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ്.