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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (13:37 IST)

മോശം പ്രതികരണമൊന്നും ബാധിച്ചില്ല, ആദ്യദിനം തന്നെ ടോക്സിക് കളക്ഷൻ 100 കോടി കടന്നു

കെജിഎഫിന് ശേഷമെത്തിയ യഷ് സിനിമ ആദ്യദിനം തന്നെ 100 കോടി പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു.

Toxic Movie
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (13:21 IST)
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ബോക്‌സോഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണെങ്കിലും ആദ്യദിനം തന്നെ തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് 100 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി യഷ് ചിതൃമായ ടോക്‌സിക്. വയലന്‍സും ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് മികച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകളായിരുന്നില്ല ആദ്യ ദിനം വന്നിരുന്നത്. എങ്കിലും കെജിഎഫിന് ശേഷമെത്തിയ യഷ് സിനിമ ആദ്യദിനം തന്നെ 100 കോടി പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു.
 
ഇന്‍ഡസ്ട്രി ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക്കിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ 24,579 ഷോകളിലൂടെ 101.10 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനം സ്വന്തമാക്കിയത്. 120.75 കോടിയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷന്‍ ഗ്രോസ്.വിദേശത്ത് നിന്ന് ആദ്യദിനത്തില്‍ 20 കോടിയും സിനിമ നേടി. ഇതോടെ ആദ്യദിനത്തില്‍ 140.75 കോടിയാണ് സിനിമ നേടിയത്. ടോക്‌സിക് ഹിന്ദി പതിപ്പ് ആദ്യദിനത്തില്‍ 55 കോടിയും കന്നഡ പതിപ്പ് 23.30 കോടിയും മലയാളം പതിപ്പ് 1.30 കോടിയും തമിഴ് പതിപ്പ് 5.50 കോടിയും തെലുങ്കില്‍ നിന്ന് 16 കോടിയുമാണ് നേടിയത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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