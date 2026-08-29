മൊബൈലുമായി മുഖത്തേക്കാണ് കേറിവരുന്നത്, മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് അഹങ്കാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകളയും : നിഖില വിമൽ
ഓണ്ലൈന് മീഡിയകളുടെ അതിരുവിടുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയും സൈബര് ആക്രമണങ്ങളെയും പറ്റി മനസ്സ് തുറന്ന് നടി നിഖില വിമല്.
ഓണ്ലൈന് മീഡിയകളുടെ അതിരുവിടുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയും സൈബര് ആക്രമണങ്ങളെയും പറ്റി മനസ്സ് തുറന്ന് നടി നിഖില വിമല്. താന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങള് മാത്രം അടര്ത്തിയെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്ന് 24 ന്യൂസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഞാന് വളരെ വിശദമായി കാര്യങ്ങള് പറയുന്നയാളാണ്. അതില് നിന്ന് ഒരു വാക്ക് മാത്രമെടുത്ത് നിഖില വിമല് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല. ആ വാക്കുകള്ക്ക് മുന്പും ശേഷവും പറഞ്ഞത് ഈ രംഗങ്ങളില് ഉണ്ടാകില്ല. അതിന് ഞാനൊരു വിശദീകരണം നല്കാന് പോയാല് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കണം. അതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു ഭാഗമെ വരുള്ളു. മറ്റുള്ളവര് അതെങ്ങനെയെടുക്കുമെന്ന് അവര്ക്കൊരു വിഷയമല്ല. അവര്ക്കുള്ള കണ്ടന്റായി എന്ന് തോന്നിയാല് അത് ആ വഴിക്ക് പോകും.
ഇന്റര്വ്യൂ ആണെങ്കില് നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നോ ചോദിക്കരുത് എന്നോ പറയാം. മൊബൈലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാല് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. മിണ്ടാതെയിരുന്നാല് അഹങ്കാരമെന്ന് പറയും. മിണ്ടിയാലും അതിനൊരു കാരണമുണ്ടാകും. നമ്മള് പ്രസ്മീറ്റില് ഇരിക്കുമ്പോള് ഇവരെല്ലാം അവിടെ കാണും. അപ്പോള് അവരത് ചോദിക്കില്ല. റീച്ച് ലഭിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോള് വഴിയെ പോകുമ്പോള് ചോദിക്കും. റീച്ച് അങ്ങനെ വരുമെന്ന് അവര്ക്കറിയാം. നിഖില വിമല് പറഞ്ഞു.