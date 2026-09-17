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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (21:53 IST)

ഓടുന്ന ബസ്സില്‍ നിന്ന് ഗര്‍ഭിണി വീണു; ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും അറസ്റ്റില്‍

police
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (21:57 IST)
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ചാവക്കാട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സില്‍ നിന്ന് വീണ് 21 വയസ്സുകാരിയായ ഗര്‍ഭിണിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില്‍, ബസ് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബസ് ഡ്രൈവര്‍ ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശി പ്രകാശന്‍, തളിയില്‍ നിന്നുള്ള കണ്ടക്ടര്‍ കാളിദാസന്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
തെക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി ഷാദിലിന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മമ്മിയൂര്‍ ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ലവര്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ഫാത്തിമ മൂന്നുമാസം ഗര്‍ഭിണിയാണ്.
 
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8.30-ഓടെ ചാവക്കാട് സൗത്ത് ബൈപ്പാസില്‍ വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുന്നംകുളം റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന പാലയൂര്‍ ബസിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ബസ് തിരിയുന്നതിനിടെ കൈപ്പിടിയില്‍ (സപ്പോര്‍ട്ട് ബാറില്‍) പിടിച്ചുനിന്നിരുന്ന ഫാത്തിമയുടെ പിടിവിട്ടുപോവുകയും തുറന്നുകിടന്ന പിന്‍വാതിലിലൂടെ റോഡിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു. ഉടന്‍ തന്നെ അവരെ ചാവക്കാട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. കാലിനും കൈയ്ക്കും മുഖത്തുമാണ് അവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കുകള്‍ ഗുരുതരമല്ലാത്തതിനാല്‍, അല്പസമയത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ അവരെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് വിട്ടയച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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