പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈഗോയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും, പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം : നീന ഗുപ്ത
തന്റെ നിലപാടുകള് കൊണ്ടും അഭിനയമികവ് കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നടിയാണ് ബോളിവുഡ് താരമായ നീന ഗുപ്ത. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും തുറന്നുപറച്ചിലുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. പഴയ തലമുറയിലുള്ള സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കിടയില് ഈഗോയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുമാണ് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതെന്നും പുതിയ തലമുറയിലെ അഭിനേതാക്കള്ക്കൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കാനാണ് തനിക്കേറെ ഇഷ്ടമെന്നും നീന ഗുപ്ത പറയുന്നു.
നിലവില് 67 വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും സിനിമകളിലും സീരീസുകളിലും സജീവമാണ് താരം. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സീരീസായ ചുംബകിന്റെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നീന ഗുപ്ത ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുമ്പോള് തനിക്ക് പ്രായത്തിന്റെ വ്യത്യാസം തോന്നാറില്ലെന്നും നീന ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. മുതിര്ന്ന തലമുറയിലെ ആളുകള് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി എടുക്കും എന്നാല് യുവ തലമുറ അങ്ങനെയല്ല. പുതിയ കുട്ടികളോട് എന്തും തുറന്ന് പറയാം അവര് ഒന്നും മനസ്സില് വെയ്ക്കില്ല. നീന ഗുപ്ത പറയുന്നു.