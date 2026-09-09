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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (14:00 IST)

Happy Birthday Biju Menon: ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ബിജു മേനോന്റെ പ്രായം എത്രയെന്നോ?

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (13:13 IST)
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Biju Menon

Biju Menon Age, Films, Awards: വില്ലനായും സഹനടനായും നായകനായും മലയാള സിനിമയിൽ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ബിജു മേനോൻ ജന്മദിന നിറവിൽ. 1970 സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് തൃശൂരിൽ ജനിച്ച ബിജു മേനോൻ ഇന്ന് 56-ാം പിറന്നാളാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. 
 
ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിലൂടെയാണ് ബിജു മേനോൻ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. പിന്നീട് സിനിമാരംഗത്തും താരം സജീവമായി. 1999 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രത്തിലെ ഫിറോസ് എന്ന കഥാപാത്രം കരിയറിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 
 
ഒരു മറവത്തൂർ കനവ്, കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട്, ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ, മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ്, മഴ, മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ്, രണ്ടാം ഭാവം, മേഘമൽഹാർ, ശിവം, പട്ടാളം, ചാന്ത്‌പൊട്ട്, ഡാഡികൂൾ, മേരിയ്ക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട്, ഓർഡിനറി, റൺ ബേബി റൺ, റോമൻസ്, അനാർക്കലി, അയ്യപ്പനും കോശിയും, ഒരു തെക്കൻ തല്ല് കേസ്, തങ്കം, ഗരുഡൻ, നടന്ന സംഭവം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സിനിമകൾ. നടി സംയുക്ത വർമ്മയാണ് ബിജുവിന്റെ ജീവിതപങ്കാളി. 
 
2021 ൽ 'ആർക്കറിയാം' എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനു മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ബിജു മേനോൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യപ്പനും കോശിയും സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനു 2022 ൽ മികച്ച സപ്പോർട്ടിങ് ആക്ടർക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും ബിജു മേനോനു ലഭിച്ചു.
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