  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Actor Vinayakan shares photo of geethu mohandas after toxic release
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (11:50 IST)

ഡബ്യുസിസിയുടെ അള്‍ട്ടിമേറ്റ് ഫിലിം മേക്കര്‍,ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് നടന്‍ വിനായകന്‍

നേരത്തെ റിലീസിന് മുന്‍പായി സിനിമയുടേതായി ഇറങ്ങിയ ടീസറിനും ട്രെയ്ലറിനുമെല്ലാം മോശം പ്രതികരണമാണ് ആരാധകരില്‍ നിന്നുണ്ടായത്.

Vinayakan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (11:20 IST)
google-news
ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ടോക്‌സിക് തിയേറ്ററുകളില്‍ റിലീസ് ആയതിന് പിന്നാലെ സംവിധായക ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് നടന്‍ വിനായകന്‍. ഡബ്യുസിസിയില്‍ നിന്നുള്ള ദ അള്‍ട്ടിമേറ്റ് ഫിലിം മേക്കര്‍ എന്നാണ് വിനായകന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ ഗീതുമോഹന്‍ദാസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
 
 പോസ്റ്റില്‍ മറ്റൊന്നും തന്നെ വിനായകന്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും യഷിനെ നായകനായൊരുക്കിയ ടോക്‌സിക്കിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്. കെജിഎഫ് എന്ന വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്ത യഷ് ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകളില്‍ ചലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ല. അടുത്തകാലത്തൊന്നും ഇത്ര മോശം സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് സിനിമ കണ്ട ശേഷം പല ആരാധകരും പ്രതികരിച്ചത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലും മോശം അഭിപ്രായമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
 
 നേരത്തെ റിലീസിന് മുന്‍പായി സിനിമയുടേതായി ഇറങ്ങിയ ടീസറിനും ട്രെയ്ലറിനുമെല്ലാം മോശം പ്രതികരണമാണ് ആരാധകരില്‍ നിന്നുണ്ടായത്. സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്ന ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് സംവിധായകയായപ്പോള്‍ അതെല്ലാം മറന്നെന്നും സ്ത്രീകളെ വസ്തുക്കളാക്കി ചിത്രീകരിച്ചെന്നുമായിരുന്നു വിമര്‍ശനം. സിനിമയുടെ റിലീസിന് ശേഷവും ഈ വിമര്‍ശനമാണ് സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്. നേരത്തെ മമ്മൂട്ടി സിനിമയായ കസബയിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ രംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുപോകാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു; മനസുതുറന്ന് വിനായകൻ

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

പുലികളി ഐതിഹ്യം

പുലികളി ഐതിഹ്യംകേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനകീയവും ഭംഗിയാർന്നതുമായ ഒന്നാണ് പുലിക്കളി. ''പുലിക്കളി'' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പുലിയുടെ നൃത്തം എന്നാണ്. ശരീരമെമ്പാടും കടുവയുടെ നിറങ്ങളും രൂപങ്ങളും വരച്ച്, കടുവയുടെ ചലനങ്ങൾ അനുകരിച്ച് കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര കലാരൂപമാണ് പുലികളി.

ഓണത്തിന് ബെവ്കോ വഴി മലയാളി കുടിച്ച് തീർത്തത് 771 കോടിയുടെ മദ്യം!

ഓണത്തിന് ബെവ്കോ വഴി മലയാളി കുടിച്ച് തീർത്തത് 771 കോടിയുടെ മദ്യം!കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 694.96 കോടിയുടെ മദ്യമായിരുന്നു വിറ്റുപോയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 77 കോടിയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഇത്തവണയുണ്ടായത്.

നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിനു കാരണം ടിബറ്റിലെ ഭൂചലനം; 800 ഓളം പേരെ കാണാനില്ല

നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിനു കാരണം ടിബറ്റിലെ ഭൂചലനം; 800 ഓളം പേരെ കാണാനില്ല384 വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാണാതായി. 40 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡും 19 പാലങ്ങളും പ്രളയം തകര്‍ത്തു.

സുകുമാര കുറുപ്പ് മരിച്ചു? അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേരള പൊലീസ്

സുകുമാര കുറുപ്പ് മരിച്ചു? അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേരള പൊലീസ്കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി സുകുമാര കുറുപ്പ് മരിച്ചു കാണുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേരള പൊലീസ്. കേസ് പുതുതായി അന്വേഷിച്ച അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം.

കൗമാരക്കാരിൽ അഡിക്ഷനുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, മെറ്റ നൽകേണ്ടത് 18 ബില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇനി അടിമുടി മാറും

കൗമാരക്കാരിൽ അഡിക്ഷനുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, മെറ്റ നൽകേണ്ടത് 18 ബില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇനി അടിമുടി മാറുംകൗമാരക്കാരില്‍ അഡിക്ഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ മനപൂര്‍വം രൂപീകരിച്ചെന്ന കേസില്‍ മെറ്റയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. കേസില്‍ ടെക് ഭീമനായ മെറ്റ യുഎസിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായി 18 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍(1.71 ലക്ഷം കോടി) നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.