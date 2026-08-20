  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Kunchako Boban about how he struggles Financially
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (18:28 IST)

അപ്പൻ മരിച്ച സമയത്ത് പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുക്കാൻ പോലും കാശുണ്ടായിരുന്നില്ല; കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ

സൗഹൃദത്തിനു വലിയ വില കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പിതാവ് ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ

Kunchako Boban, Kunchako Boban Financial Struggle, Kunchako Boban Issues, Kunchako Boban Controversy, Kunchako Boban Life
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (18:32 IST)
google-news
Kunchako Boban

സിനിമയിൽ സജീവമല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് താൻ സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്റെ അപ്പന്റെ മരണവാർത്ത പത്രത്തിൽ നൽകാനും പോലും പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിൽ ചാക്കോച്ചൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 
 
സൗഹൃദത്തിനു വലിയ വില കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പിതാവ് ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ. സിനിമ നിർമാതാവായ അദ്ദേഹം സിനിമയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ചില ബിസിനസ് പരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു. സുഹൃത്തിന് പണം കടം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയുടെ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സ്വർണമൊക്കെ നഷ്ടമായി. അപ്പോഴും അപ്പൻ സുഹൃത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല. മാനുഷികമായി അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റാണ്. അപ്പനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവം തനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചാക്കോച്ചൻ പറയുന്നു. 
 
അപ്പൻ മരിച്ച സമയത്ത് താൻ സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. അപ്പന്റെ മരണവാർത്ത പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പോലും പണമില്ല. മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നടനോട് അന്ന് പണം കടം ചോദിച്ചു. പുള്ളി തന്നില്ല. ചെറിയൊരു തുകയായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം തന്നില്ല. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ സജീവമായ കാലമായിരുന്നു. അതേ നടൻ തന്നെ പിന്നീട് എന്റെ അടുത്തുവന്ന് പണം കടം ചോദിച്ചു. വലിയ തുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് പലരോടും താൻ റിവഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ചാക്കോച്ചൻ പറയുന്നു. 
അടുത്ത ലേഖനം
ഓണം കളറാക്കാൻ നിവിൻ പോളിയും മമിതയും നാളെ എത്തും

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

രാജ്യസഭയിലേക്ക് 3 ഒഴിവുകൾ, സിപിഎമ്മിന് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ബിജെപി സഹായം അനിവാര്യം

രാജ്യസഭയിലേക്ക് 3 ഒഴിവുകൾ, സിപിഎമ്മിന് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ബിജെപി സഹായം അനിവാര്യംരാജ്യസഭയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുല്ല 3 അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അടുത്ത എപ്രിലില്‍ അബസാനിക്കാനിരിക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി സിപിഎം. നിലവിലെ നിയമസഭയിലെ കക്ഷിനില പ്രകാരം എല്ലാ എംഎല്‍എമാരും വോട്ട് ചെയ്താല്‍ പോലും സിപിഎമ്മിന് ഒരാളെ പോലും രാജ്യസഭയിലേക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനാവില്ല.

Onam kerala Weather Updates: ഇത്തവണ ഓണം മഴയത്ത്? സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തിപ്പെട്ടേക്കും

Onam kerala Weather Updates: ഇത്തവണ ഓണം മഴയത്ത്? സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തിപ്പെട്ടേക്കുംOnam Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഓണനാളുകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഏതാനും ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാലവർഷം ശക്തിപ്പെട്ടേക്കും.

എഥനോൾ പണി കൊടുക്കുന്നത് അടുക്കളകൾക്കും, കരിമ്പെല്ലാം പോകുന്നത് ഇ20 പെട്രോളിലേക്ക്.. രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര വില ഉയരുന്നു

എഥനോൾ പണി കൊടുക്കുന്നത് അടുക്കളകൾക്കും, കരിമ്പെല്ലാം പോകുന്നത് ഇ20 പെട്രോളിലേക്ക്.. രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര വില ഉയരുന്നുആവശ്യത്തിന് കരിമ്പ് വിളവെടുപ്പുണ്ടായിട്ടും പെട്രോളില്‍ 20 ശതമാനം എഥനോള്‍ മിക്‌സ് ചെയ്യാനായി കരിമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാര ലഭ്യത കുറയുവാനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.