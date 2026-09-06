ഒളിച്ചോട്ടവും വിവാദവുമെല്ലാം ഒരു വഴിക്ക്, പുതിയ പങ്കാളിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രവുമായി അഖിൽ എൻആർഡിയുടെ മുൻ ഭാര്യ മേഘ
അഖില് എന്ആര്ഡിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഒളിച്ചോട്ടവും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്ത്തകളും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. അഖിലുമായി വേര്പിരിയാതെയാണ് മറ്റൊരാളുമായി മേഘ അടുപ്പത്തിലായതെന്നും രാത്രിയില് ഇരുവരും ഒളിച്ചോടിയതെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിവാദങ്ങള്ക്കെല്ലാം ശേഷം ആദ്യമായി സോഷ്യല് മീഡിയയില് പുതിയ പങ്കാളിയായ അനൂപിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മേഘ.
മുന്പ് അഖിലിന്റെ വീട്ടില് നിന്ന് അര്ദ്ധരാത്രിയില് ഇറങ്ങിപോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പരീക്ഷാ കോച്ചിങ്ങിന് പോയിരുന്ന ബസിലെ കണ്ടക്ടര്ക്കൊപ്പമാണ് മേഘ ഒളിച്ചോടിയതെന്നായിരുന്നു പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങള്. സംഭവത്തില് പക്ഷേ ഇരുവരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പിതാവിന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് കാണിച്ച് മേഘ പുതിയ ചിത്രങ്ങള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
2024ലായിരുന്നു സോഷ്യല് മീഡിയ ഇന്ഫ്ളുവന്സറായ അഖില് എന്ആര്ഡിയുമായുള്ള മേഘയുടെ വിവാഹം. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള റീലുകള് സ്ഥിരമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ മേഘ പ്രേക്ഷകര്ക്കും സുപരിചിതരായിരുന്നു. അഖിലിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കെയാണ് മേഘ അര്ധരാത്രിയില് മറ്റൊരാള്ക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയത്. എന്നാല് അഖിലും മേഘയും ഔദ്യോഗികമായി വേര്പിരിഞ്ഞോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമല്ല.
തനിക്കെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായി ഒരു ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി മേഘ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെതിരുന്നു. ഭര്ത്താവിന്റെ വീട്ടില് നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിവന്നത് സത്യമാണെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തത് അയാളെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനല്ലെന്നും അഖിലിന്റെ വീട്ടില് നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നില് പുറത്തുപറയാനാകാത്ത കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും മേഘ പറഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടില് നിന്നും ഇറങ്ങിപോയപ്പോള് സ്വര്ണവും മറ്റ് വസ്തുക്കളും എടുത്തെന്ന വാര്ത്തകള് വ്യാജമാണെന്നും മേഘ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.