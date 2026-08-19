അനിരുദ്ധും കാവ്യ മാരനും ഗ്രീസിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരാകുന്നു, തീയതി നിശ്ചയിച്ചു?
ഐപിഎല് ടീമായ സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഉടമ കാവ്യ മാരനും സംഗീത സംവിധായകനായ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും വിവാഹിതരാകാന് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഗ്രീസില് നടക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങില് നവംബര് 10ന് ഇരുവരും തമ്മില് വിവാഹിതരാകുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് ഇരുവരും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ നല്കിയിട്ടില്ല.
ഈ വര്ഷം അവസാനം ഇരുവരും സ്പെയിനില് വെച്ച് വിവാഹിതരാകുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കാവ്യയും അനിരുദ്ധും തമ്മില് പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ഗോസിപ്പുകള് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവര്ഷങ്ങളിലാന് ശക്തമായത്. ദീപാവലിക്ക് 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഗ്രീസില് വെച്ചാകും വിവാഹമെന്നാണ് പുതിയ വിവരങ്ങള്. അടുത്തിടെ അനിരുദ്ധിന്റെ ബന്ധുവും നടനുമായ വൈ ജി മഹേന്ദ്ര അനിരുദ്ധിന്റെ വിവാഹം അടുത്തുണ്ടാകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
34 വയസ്സുകാരിയായ കാവ്യ സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ സിഇഒയും സണ് ടിവി നെറ്റ്വര്ക്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമാണ്. ഐപിഎല് അടക്കമുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി ലീഗുകളില് ടീം ഉടമയെന്ന നിലയില് ഗാലറിയില് വന്ന് തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കാവ്യ മാരന് ആരാധകര്ക്ക് പരിചിതയായത്. 35കാരനായ അനിരുദ്ധ് നടന് രവി രാഘവേന്ദ്രയുടെയും നര്ത്തകി ലക്ഷ്മിയുടെയും മകനാണ്.