Bethlehem Kudumba Unit Box Office: ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 300 കോടി തൊടാതിരിക്കുമോ?
Bethlehem Kudumba Unit Box Office: ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 300 കോടിയിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വീക്കെൻഡ് കൂടി മികച്ച കളക്ഷൻ നേടിയാൽ മാത്രമേ ചിത്രത്തിനു 300 കോടിയെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ.
20-ാം ദിനവും മികച്ച കളക്ഷൻ
റിലീസ് ചെയ്ത് 20-ാം ദിവസമായ ഇന്നലെ ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 2.90 കോടിയാണ് ഇന്ത്യ നെറ്റായി കളക്ട് ചെയ്തത്. 1,651 ഷോകളിൽ നിന്നാണ് ഈ നേട്ടം. 19-ാം ദിനം 3.15 കോടി നേടാനും ചിത്രത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള ആകെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 133.15 കോടിയായി. ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 155.50 കോടി.
വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ
20-ാം ദിനം ഓവർസീസിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിയാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് നേടിയത്. ആകെ ഓവർസീസ് ഗ്രോസ് 124 കോടിയായി. ഇതുവരെയുള്ള വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 279.50 കോടി.
300 കോടി?
ലോകഃയുടെ 300 കോടിയെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന് ഇനിയും 20 കോടി കളക്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത ആറ് ദിവസം വേൾഡ് വൈഡായി മൂന്ന് കോടിയിലേറെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപൂർവനേട്ടത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും.