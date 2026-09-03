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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (07:15 IST)

'പ്രിയ സഹോദരാ, വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ ആശംസകൾ'; ദുൽഖറും നിവിനും പിണക്കം മറന്നു !

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (07:21 IST)
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Dulquer Salmaan and Nivin Pauly

കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു ദുൽഖർ സൽമാൻ-നിവിൻ പോളി സൗഹൃദം. വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി സൗന്ദര്യപിണക്കത്തിൽ ആയിരുന്നെന്നാണ് ഗോസിപ്പുകൾ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ദുൽഖറിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിനു ആശംസകൾ നേർന്നിരിക്കുകയാണ് നിവിൻ പോളി. 
 
അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ 
 
വിക്രമാദിത്യൻ, ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്‌സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ ദുൽഖറും നിവിനും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ആ സമയത്ത് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സിനിമ സംബന്ധമായ പൊതുപരിപാടികളിൽ പോലും ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് എത്തിയിരുന്നില്ല. ഇരുവരും ചെറിയ സൗന്ദര്യപിണക്കത്തിൽ ആണെന്ന് പോലും ഗോസിപ്പുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 


നിവിന്റെ ആശംസ
 
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്ന് റിലീസ് ആകുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം'. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ദുൽഖറിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന് നിവിൻ ആശംസ നേർന്നത്. ' പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ സ്വാഗതം. ഐ ആം ഗെയിം വലിയ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.' ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ച് നിവിൻ പോളി കുറിച്ചു. 


ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ 12 മണിയോടെ 
 
ആർ.ഡി.എക്സിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം' (I'M Game) ഇന്നുമുതൽ തിയറ്ററുകളിൽ..! കേരളത്തിലെ രാവിലെ ഒൻപതിനാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം' ആദ്യ ഷോ. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 2.76 കോടിയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമേ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും 'ഐ ആം ഗെയിം' റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Also Read: കാന്തപുരത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനെതിരായ വിമർശനം പിൻവലിച്ച് സതീശൻ
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