ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026
ലോകകപ്പ് മുന്നിൽ, അവസാന വട്ട അഴിച്ചുപണിയുമായി ന്യൂസിലൻഡ്, വെടിക്കട്ട് താരം ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (15:32 IST)
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ന്യൂസിലന്‍ഡ് സ്‌ക്വാഡില്‍ അഴിച്ചുപണി. ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍ ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ക്ലാര്‍ക്കിനെയും ടോപ് ഓര്‍ഡര്‍ ബാറ്റര്‍ ടിം റോബിന്‍സണിനെയും ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പകരം 2 സീനിയര്‍ താരങ്ങളെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി ന്യൂസിലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി.


ജിമ്മി നീഷം, ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസണ്‍, ടിം സെയ്ഫര്‍ട്ട് എന്നിവര്‍ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ടീം ക്യാമ്പില്‍ ചേരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മാറ്റം. ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്ററായ ഫിന്‍ അലന്‍ വ്യാഴാഴ്ച ടീമിനൊപ്പം ചേരും. ജനുവരി 31ന് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന അഞ്ചാം ടി20യില്‍ ഫിന്‍ അലന്‍ കളിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.



