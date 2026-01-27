ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള വരവല്ല, പക്ഷേ.. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുറത്താകലിൽ പ്രതികരിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡ്

അഭിറാം മനോഹർ|
2026 ടി20 ലോകകപ്പില് നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെ പുറത്താക്കി പകരം സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ ഉള്പ്പെടുത്തിയ ഐസിസി നടപടിയില് ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി സ്കോട്ടിഷ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയില് കളിക്കില്ലെന്ന നിലപാടില് ബംഗ്ലാദേശ് ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് ഐസിസി കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തത്. റാങ്കിംഗില് മുന്നിലുള്ള സ്കോട്ട്ലന്ഡിന് ഇത് അപ്രതീക്ഷിത ലോട്ടറിയായെങ്കിലും മറ്റൊരു ടീമിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിലൂടെ
കിട്ടിയ അവസരം തങ്ങള് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയില് ഒന്നല്ലെന്ന്
സ്കോട്ട്ലന്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൂഡി ലിന്ഡ്ബ്ലേഡ് പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അവസ്ഥയില് വിഷമമുണ്ടെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കി.
യോഗ്യതാ റൗണ്ടില് നേരിയ വ്യത്യാസത്തില് പുറത്തായ സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ തുണച്ചത് അവരുടെ സമീപകാലത്തെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ്. 2021ലെ ലോകകപ്പില് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് ബംഗ്ലാദേശിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകാന് സ്കോട്ട്ലന്ഡിന് സാധിച്ചിരുന്നു. 2024ലെ ലോകകപ്പില് ഓസ്ട്രേലിയയോടും ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും പൊരുതി
നില്ക്കാനും സ്കോട്ട്ലന്ഡ് നിരയ്ക്കായിരുന്നു. റണ്റേറ്റിന്റെ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അന്ന് അവര്ക്ക് സൂപ്പര് 8 നഷ്ടമായത്.
ഇത്തവണ ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനാവാതെ പോയ ടീമുകളില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ഐസിസി റാങ്കിങ്ങുള്ള ടീമെന്ന നേട്ടമാണ് ഇത്തവണ സ്കോട്ട്ലന്ഡിന് തുണയായത്.
'ഇതൊരു സാധാരണ സാഹചര്യമല്ലെന്ന് ഞങ്ങള്ക്കറിയാം. ഒരു ലോകകപ്പിലേക്ക് ഇത്തരത്തില് ക്ഷണിക്കപ്പെടാന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ബംഗ്ലാദേശിലെ കളിക്കാരോട് ഞങ്ങള്ക്ക് സഹതാപമുണ്ട്,'
സ്കോട്ട്ലന്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൂഡി ലിന്ഡ്ബ്ലേഡ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ലഭിച്ച അവസരം പാഴാക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന് ടീം ഉടന് യാത്ര തിരിക്കുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് സ്കോട്ട്ലന്ഡ് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഫെബ്രുവരി 7,9,14 തീയതികളില് കൊല്ക്കത്തയില് വെസ്റ്റിന്ഡീസ്, ഇറ്റലി, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകളെയും ഫെബ്രുവരി 17ന് മുംബൈയില് നേപ്പാളിനെയുമാകും സ്കോട്ട്ലന്ഡ് നേരിടുക.