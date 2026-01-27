ബഹിഷ്കരിക്കാനാണോ തീരുമാനം, പാകിസ്ഥാൻ വിട്ടുനിന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ തിരിച്ചുവിളിക്കും, ബുദ്ധിക്ക് കളിച്ച് ഐസിസി

രേണുക വേണു|
അടുത്തമാസം ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടി20 ടീമിനുള്ള പാകിസ്ഥാന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ലോകകപ്പില് പാകിസ്ഥാന് കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. വിഷയത്തില് വെള്ളിയാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കില് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയോ ആകും പാകിസ്ഥാന് അന്തിമ നിലപാട് അറിയിക്കുക എന്നാണ് വിവരം. പാകിസ്ഥാന് ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കില് പാകിസ്ഥാന് പകരക്കാരായി ബംഗ്ലാദേശിനെ തിരിച്ചുവിളിക്കാനാണ് ഐസിസി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് വരുന്നത്.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിനെ ലോകകപ്പില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്നതങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങള് നിഷ്പക്ഷ വേദിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യം തള്ളിയ ഐസിസി, ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ ടൂര്ണമെന്റില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ നടപടിക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് രംഗത്ത് വരികയും ബംഗ്ലാദേശിന് ഹൈബ്രിഡ് മോഡല് നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ടി20 ലോകകപ്പിനായി ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ലോകകപ്പില് പാകിസ്ഥാന് കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില് ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്ക്കുകയാണ്.പാകിസ്ഥാന് ടൂര്ണമെന്റ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കില് അത് ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശത്തെയും സംപ്രേക്ഷണ വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കും. എന്നാല് ഐസിസിയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാക് നീക്കത്തെ ഐസിസി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് പാകിസ്ഥാന് ബഹിഷ്കരണ തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നാല് പകരക്കാരായി ബംഗ്ലാദേശിന് അവസരം നല്കുമെന്നാണ് ഐസിസി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാന് പിന്മാറുകയാണെങ്കില് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം ശ്രീലങ്കയിലാകും നടക്കുക.