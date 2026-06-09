അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വേദനകൾ സഹിച്ചു, ഈ ക്യാപ്റ്റൻസി ആരും സമ്മാനിച്ചതല്ല, പൊരുതി നേടിയത്, ശ്രേയസിനെ പറ്റി വികാരധീനമായ കുറിപ്പുമായി ശ്രേഷ്ഠ അയ്യർ
- സഞ്ജുവിനെയോ അഭിഷേകിനെയോ മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടെങ്കിലും വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കണം : സുനിൽ ഗവാസ്കർ
- ടി20യിൽ 2 ലോകകപ്പുകൾ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് നേട്ടങ്ങൾ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ
- വൈഭവിനൊപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും അയർലൻഡിലേക്ക് , മുതിർന്ന താരങ്ങളോട് ഇടപഴകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിശദീകരണം
- India Team for Ireland, England Series: സഞ്ജുവിനു ക്യാപ്റ്റൻസിയില്ല, വൈഭവ് ടീമിൽ, സൂര്യ ഔട്ട്; ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ട്രാൻസിഷൻ ഘട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഊരിപോരാനാവില്ല, ബാറ്റർമാർക്ക് നിലവാരമില്ല: ടെസ്റ്റ് ടീമിനെതിരെ സുനിൽ ഗവാസ്കർ
അഫ്ഗാനെതിരായ ഏക ടെസ്റ്റില് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യന് ടെസ്റ്റ് ടീം ഒരു ട്രാന്സിഷന് കാലത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തോല്വികളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പരിപാടി നിര്ത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം സുനില് ഗവാസ്കര്. തോല്വികളെ ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ബാറ്റിങ്ങിലെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില് ടീം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനെതിരായ ഏക ടെസ്റ്റില് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലും കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും എപ്പോഴും പറയുന്നത് ട്രാന്സിഷന് ഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ്. ആ രീതി അവസാനിപ്പിച്ച ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരത്തില് ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കണം. എല്ലാ ടീമിലും താരങ്ങള് വിരമിക്കുമ്പോള് മാറ്റങ്ങള് വരാറുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. സമീപകാല ഫലങ്ങള് നോക്കിയാല് ബൗളിങ്ങിനേക്കാള് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത് ബാറ്റിങ്ങിലെ പോരായ്മയാണ്. ടി20 ശൈലിയിലേക്ക് ബാറ്റര്മാര് വഴുതിപോകുന്നത് ക്ഷമ നശിക്കാനും മോശം തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു സമീപനമാണെന്നും ഗവാസ്കര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ജീനിയസ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നവയുഗ ബ്രാഡ്മാൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ
IPL 2026 Team of the Tournament: കോലിക്കൊപ്പം സൂര്യവൻശി ഓപ്പണർ; ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ രജത് പട്ടിദാർ
Tim David: 'കുസൃതി ലേശം കൂടിപ്പോയി'; ആർസിബി താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്പെൻഷൻ
ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!
India A vs Sri Lanka A: കൈവിട്ട കളി വരുതിയിലാക്കി ഇന്ത്യ; ശ്രീലങ്കയെ എട്ട് റൺസിനു തോൽപ്പിച്ചു
India A vs Sri Lanka A: എ ടീമുകളുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ എ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെ എട്ട് റൺസിനു തോൽപ്പിച്ചു. കളി പൂർണമായി കൈവിട്ടെന്നു കരുതിയിടത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടോസ് ലഭിച്ച് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 277 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 48.5 ഓവറിൽ 269 നു ശ്രീലങ്ക ഓൾഔട്ട് ആയി.