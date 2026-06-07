  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Vaibhav Suryavanshi's parents also travel with vaibhav to Ireland, england
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 7 June 2026 (08:20 IST)

വൈഭവിനൊപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും അയർലൻഡിലേക്ക് , മുതിർന്ന താരങ്ങളോട് ഇടപഴകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിശദീകരണം

സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടമാണ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

Vaibhav Suryavanshi
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (08:20 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (08:21 IST)
google-news
15 വയസ്സില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയ്ക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി ബിസിസിഐ. ഇംഗ്ലണ്ട്- അയര്‍ലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാന്‍ വൈഭവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ വിടാനുള്ള സമ്മതമാണ് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചത്. വൈഭവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് കുടുംബത്തോടെ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈക്കിയ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയായിരുന്നു. സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടമാണ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
 
1989ല്‍ തന്റെ പതിനാറാം വയസ്സില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു സച്ചിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. വൈഭവ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങളോടും മറ്റ് മുതിര്‍ന്നവരോടും സ്വാഭാവികമായി ഇടപെടാന്‍ സമയമെടുക്കും. അതിനായി വൈഭവിന് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കളെ ഒപ്പം അയക്കുന്നതെന്ന് സൈക്കിയ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ 776 റണ്‍സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ വൈഭവ് ടൂര്‍ണമെന്റിലെ റണ്‍വേട്ടക്കാരില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയിരുന്നു. ഓറഞ്ച് ക്യാപ്, മോസ്റ്റ് വാല്യുബിള്‍ പ്ലെയര്‍, സൂപ്പര്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ തുടങ്ങി 5 പ്രധാനനേട്ടങ്ങളും വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
 ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഉടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലും വൈഭവ് അസാമാന്യമായ പ്രകടനം നടത്തിയതോടെയാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് താരത്തെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ വന്ന് ചേര്‍ന്നത്. അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്‍പായി ഇന്ത്യന്‍ എയ്ക്ക് വേണ്ടിയാകും വൈഭവ് കളിക്കുക. അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ടീമുകളിലും വൈഭവ് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ജീനിയസ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നവയുഗ ബ്രാഡ്മാൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ

അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ജീനിയസ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നവയുഗ ബ്രാഡ്മാൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾഐസിസിയുടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റര്‍ ഓഫ് ദ ഡെക്കേഡ് പുരസ്‌കാരവും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

IPL 2026 Team of the Tournament: കോലിക്കൊപ്പം സൂര്യവൻശി ഓപ്പണർ; ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ രജത് പട്ടിദാർ

IPL 2026 Team of the Tournament: കോലിക്കൊപ്പം സൂര്യവൻശി ഓപ്പണർ; ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ രജത് പട്ടിദാർആർസിബിയുടെ ഇതിഹാസ താരം വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Tim David: 'കുസൃതി ലേശം കൂടിപ്പോയി'; ആർസിബി താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്‌പെൻഷൻ

Tim David: 'കുസൃതി ലേശം കൂടിപ്പോയി'; ആർസിബി താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്‌പെൻഷൻഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലെവൽ ഒന്നാണ് ആർസിബി താരം ലംഘിച്ചത്

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർ

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് എത്ര കിട്ടും, ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 6,238.42 കോടി!

ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് എത്ര കിട്ടും, ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 6,238.42 കോടി!ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണ് ഇത്തവണ വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുക. ആകെ സമ്മാനത്തുകയായി 6238.42 കോടി രൂപയാണ് ഫിഫ ചെലവിടുന്നത്. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെയും മറ്റ് ചെലവുകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താല്‍ 7,400.09 കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കുക.

സഞ്ജുവിനെയോ അഭിഷേകിനെയോ മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടെങ്കിലും വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കണം : സുനിൽ ഗവാസ്കർ

സഞ്ജുവിനെയോ അഭിഷേകിനെയോ മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടെങ്കിലും വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കണം : സുനിൽ ഗവാസ്കർഅയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയില്‍ 2 കളികളിലും താരത്തിന് അവസരം നല്‍കണമെന്നാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി സഞ്ജു, അഭിഷേക് ഇതില്‍ ഒരാളെ മാറ്റിനിര്‍ത്താനും ഇന്ത്യ മടിക്കരുതെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Mirra Andreeva : 19 വയസ്സിൽ പുത്തൻ താരോദയമായി മിറ ആൻഡ്രിവ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ കന്നി കിരീടം !

Mirra Andreeva : 19 വയസ്സിൽ പുത്തൻ താരോദയമായി മിറ ആൻഡ്രിവ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ കന്നി കിരീടം !ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ വനിതാ സിംഗിള്‍സ് ഫൈനലില്‍ പോളണ്ടിന്റെ മയ ഹലിന്‍സ്‌കയെയാണ് മിറ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പതിനേഴാം വയസ്സില്‍ ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം നേടിയ മറിയ ഷറപ്പോവയ്ക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ റഷ്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടവും മിറ സ്വന്തമാക്കി.

ടി20യിൽ 2 ലോകകപ്പുകൾ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് നേട്ടങ്ങൾ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ

ടി20യിൽ 2 ലോകകപ്പുകൾ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് നേട്ടങ്ങൾ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾതന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സൂര്യകുമാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. 5 വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട കരിയറില്‍ മോശം ഫോമിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതെങ്കിലും തന്റെ പീക്ക് ടൈമില്‍ ടി20 ക്രിക്കറ്റിനെ ഒന്നാകെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ താരമാണ് സൂര്യ.

വൈഭവിനൊപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും അയർലൻഡിലേക്ക് , മുതിർന്ന താരങ്ങളോട് ഇടപഴകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിശദീകരണം

വൈഭവിനൊപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും അയർലൻഡിലേക്ക് , മുതിർന്ന താരങ്ങളോട് ഇടപഴകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിശദീകരണംഇംഗ്ലണ്ട്- അയര്‍ലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാന്‍ വൈഭവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ വിടാനുള്ള സമ്മതമാണ് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചത്. വൈഭവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് കുടുംബത്തോടെ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈക്കിയ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയായിരുന്നു.