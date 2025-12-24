Pat Cummins: പുറം വേദന മാറുന്നില്ല, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ടി20 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 24 ഡിസംബര് 2025 (19:25 IST)
വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പില് ഓസ്ട്രേലിയന് ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ടീം നായകനായ പാറ്റ് കമ്മിന്സ് കളിക്കുന്ന കാര്യം അനിശ്ചിതത്വത്തില്. പുറം വേദനയെ തുടര്ന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന താരത്തിന്റെ പരിക്ക് ഇതുവരെയും ഭേദമായിട്ടില്ല. ആഷസ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില് കളിച്ചെങ്കിലും കമ്മിന്സിനെ വീണ്ടും പരിക്ക് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് താരത്തിന് ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തില് ആശങ്കകളുണ്ട്.
ആഷസ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില് ഓസീസിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ കമ്മിന്സ് 6 വിക്കറ്റുകള് നേടി മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. എന്നാല് പരിക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് താരത്തെ പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില് ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പില് കമ്മിന്സ് പൂര്ണ്ണ കായികശേഷി വീണ്ടെടുക്കുമോ എന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയന് ഹെഡ് കോച്ചായ ആന്ഡ്രൂ മക്ഡോണാള്ഡും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് പര്യടനത്തിനിടെയാണ് കമ്മിന്സിന് നട്ടെല്ലിന് താഴെയായി പരിക്കേല്ക്കുന്നത്. നിലവില് മിച്ചല് മാര്ഷാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ടി20 ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിന് തൊട്ട് മുന്പായി താരത്തിനേറ്റ പരിക്കിനെ ആശങ്കയോടെയാണ് ഓസീസ് ക്യാമ്പ് നോക്കി കാണുന്നത്.