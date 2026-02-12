India vs Pakistan : ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനാണ്, കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്താണ് ശീലം, ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിർഭയമായി കളിക്കും : സൽമാൻ അലി ആഘ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:56 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യക്കെതിരായ നിര്ണായക പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി പാക് ടീമിന്റെ സമീപനത്തെ പ്രശംസിച്ച് പാകിസ്ഥാന് നായകന് സല്മാന് അലി ആഘ.
ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തില് യുഎസിനെതിരെ നേടിയ 32 റണ്സ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ആരെയും ഭയമില്ലാത്ത സമീപനവുമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ശക്തിയെന്ന് സല്മാന് അലി ആഘ പറഞ്ഞു.
''ഞങ്ങള് പാകിസ്താനാണ്. ലോകത്തോട് വ്യത്യസ്തമായി കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശൈലി,'' സല്മാന് അലി അഘാ വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തില് മധ്യ ഓവറുകളില് ബാറ്റര്മാര് സ്വീകരിച്ച സമീപനം ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിപ്പിച്ചെന്നും ഏത് സ്കോറും പ്രതിരോധിക്കാന് പാക് ബൗളിംഗ് നിരയ്ക്കാകുമെന്നും സല്മാന് ആഘ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുഎഇക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന് മുന്നിര തിളങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കെതിരെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം വേണമെന്നാണ് സല്മാന് ആഘയുടെ വിലയിരുത്തല്.
15ന് ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാന് മത്സരം നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കൂടിയാണ് പാക് നായകന്റെ പ്രതികരണം. യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തില് സാഹിബ് സാദ ഫര്ഹാനും ബാബര് അസമും ഷദാബ് ഖാനുമടങ്ങുന്ന പാക് താരങ്ങള് തിളങ്ങിയിരുന്നു. സ്പിന് ബൗളിംഗില് ഷദാബ് ഖാന്, ഉസ്മാന് താരിഖ് സഖ്യമാകും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുക. ബാറ്റര്മാര് കൂടി ഫോമിലെത്തിയത് ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിപ്പിച്ചെന്നാണ് പാക് നായകന്റെ വാക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.