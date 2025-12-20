ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:57 IST)
Sanju Samson: ട്വന്റി 20 യില്‍ ഒരു ഓപ്പണറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് കിട്ടിയ അവസരം കൊണ്ട് സഞ്ജു സാംസണ്‍ കളിച്ചുകാണിച്ചു. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ അഞ്ചാം ടി20 മത്സരത്തിലാണ് സഞ്ജുവിനു അവസരം ലഭിച്ചത്. ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയ സഞ്ജു 22 പന്തില്‍ നാല് ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സും സഹിതം 37 റണ്‍സെടുത്തു.

വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സഞ്ജു ഇന്നിങ്‌സ് ആരംഭിച്ചത്. അഞ്ച് പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് എട്ട് റണ്‍സെടുത്ത സഞ്ജു നാലാം ഓവര്‍ മുതല്‍ ആക്രമിച്ചു കളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും സഹഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയും ക്രീസില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഓപ്പണര്‍ സ്വന്തം ഭാഗം മാത്രം ശരിയാക്കിയാല്‍ പോരാ, സഹഓപ്പണറെ കളിപ്പിക്കുക കൂടി വേണമെന്ന ബോധ്യം സഞ്ജുവിനു ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഒട്ടിനില്‍ ബാര്‍ട്ട്മാന്‍ എറിഞ്ഞ നാലാം ഓവറില്‍ മൂന്ന് ഫോറുകള്‍ സഹിതം 16 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്ത സഞ്ജു ട്രാക്ക് മാറ്റി. മലയാളി താരം അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്താണ് ജോര്‍ജ് ലിന്‍ഡെ പുറത്താക്കിയത്.

ആദ്യ മൂന്ന് കളികളില്‍ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് നേടിയ റണ്‍സ് ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്‌സ് കൊണ്ട് സഞ്ജു മറികടന്നു. മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്നായി 31 പന്തില്‍ 32 റണ്‍സാണ് ഗില്ലിന്റെ സമ്പാദ്യം. സഞ്ജുവാകട്ടെ 168.18 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റില്‍ 22 പന്തില്‍ 37 റണ്‍സ് !


