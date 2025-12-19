വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വിഷമം തോന്നി, ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല : ഇഷാൻ കിഷൻ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:59 IST)
മികവ് കാട്ടിയിട്ടും ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ പലവട്ടം അവഗണിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇഷാന്‍ കിഷന്‍. ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പലപ്പോഴും വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ അത്തരം പ്രതീക്ഷകളില്ല. ഏത് ടീമിനായി കളിച്ചാലും അവിടെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. കിരീടനേട്ടത്തിന് ശേഷം ഇഷാന്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ എടുക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍ ശരിക്കും നിരാശ തോന്നി. ഞാന്‍ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോഴാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഞാന്‍ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ പോരെങ്കില്‍ അതിലും മികച്ച പ്രകടനം ഞാന്‍ നടത്തേണ്ടി വരും. ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ അസ്വസ്ഥത നമ്മളെ ഭരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. എനിക്ക് യുവതാരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതും അത് മാത്രമാണ്. കാരണം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നാല്‍ അത് നമ്മളെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തുകയെ ഉള്ളു.


ഇന്ത്യന്‍ ടീം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ എന്റെ പേരുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോറും നോക്കാറുണ്ട്. ഇല്ലെന്നറിയുമ്പോള്‍ വിഷമം തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഞാന്‍ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ കിരീടനേട്ടമാണ് കരിയറില്‍ ഏറ്റവും സന്തോഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിമിഷമെന്നും ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ പറഞ്ഞു.

ക്യാപറ്റനെന്ന നിലയില്‍ ആഭ്യന്തര ലീഗിലെ ആദ്യ കിരീടം. പലപ്പോഴും എന്റെ കഴിവില്‍ സംശയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വിജയങ്ങളാണ് അവ മായ്ച്ച് കളയുന്നത്. ഇഷാന്‍ പറഞ്ഞു.


