ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
സ്മിത്തിനെ അപമാനിക്കുന്ന തീരുമാനമായി പോയി, ഓസ്ട്രേലിയൻ പരാജയത്തിൽ സെലക്ടർമാർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മാർക്ക് വോ

ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം നോക്കിയാല്‍ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

Steve Smith
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:55 IST)
ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ ബാറ്ററായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഓസീസ് താരം മാര്‍ക്ക് വോ. സ്മിത്തിനെ പോലൊരു താരത്തെ പുറത്തിരുത്തുന്നത് സെലക്ഷന്‍ പിഴവല്ല മറിച്ച് താരത്തിനോടുള്ള അനാദരവാണെന്നാണ് മാര്‍ക്ക് വോ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി വൈറ്റ് ബോള്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ സ്മിത്തിന്റെ സ്ഥാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, സമ്മര്‍ദ്ദഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇന്നിങ്‌സ് കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാകാം സെലക്ടര്‍മാരുടെ ഈ നീക്കം. എന്നാല്‍ ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയ വേദികളില്‍ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളുടെ അഭാവം ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന് മാര്‍ക്ക് വോ പറയുന്നു.

'സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ മികച്ച ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ്. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം നോക്കിയാല്‍ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല,' മാര്‍ക്ക് വോ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ ഫോമും കായികക്ഷമതയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ സ്മിത്തിന് ഇനിയും അവസരങ്ങള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



