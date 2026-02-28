ഐപിഎൽ തുടങ്ങുന്നത് 2 ദിവസം നീട്ടി, മാർച്ച് 28-ന് തുടക്കം; സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ആർസിബിയുടെ ഹോം മത്സരങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിന് പുറത്തേക്ക്?

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:54 IST)
ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗിന്റെ 19-ാം സീസണ് മാര്ച്ച് 28-ന് ആരംഭിക്കും. നേരത്തെ മാര്ച്ച് 26-ന് തുടങ്ങാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഐപിഎല് ഗവേണിംഗ് കൗണ്സില് ഇത് രണ്ട് ദിവസം കൂടി നീട്ടുകയായിരുന്നു. മെയ് 31-നായിരിക്കും കലാശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക.
അസം, പശ്ചിമ ബംഗാള്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനാലാണ് പൂര്ണ്ണമായ മത്സരക്രമം പുറത്തുവിടാന് വൈകുന്നത്. ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ്, കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് എന്നീ ടീമുകളുടെ ഹോം മത്സരങ്ങള് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. അതിനാല് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി മത്സരക്രമം പുറത്തിറക്കാനാണ് ബിസിസിഐയുടെ നീക്കം.
ആര്സിബിക്ക് പുതിയ 'ഹോം ഗ്രൗണ്ട്'?
നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഹോം മത്സരങ്ങള് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് നിന്ന് മാറ്റിയേക്കുമെന്നതാണ് ഈ സീസണിലെ പ്രധാന വാര്ത്ത. കഴിഞ്ഞ ജൂണില് കിരീടവിജയ ആഘോഷത്തിനിടെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 11 പേര് മരിച്ച സംഭവം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. സുരക്ഷാ മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഹോം മത്സരങ്ങള് നവി മുംബൈ, റായ്പൂര് അല്ലെങ്കില് പുനെ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യത്തില് അടുത്ത ആഴ്ച തീരുമാനമുണ്ടാകും.
മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിലേക്ക് മാറിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സീസണ് എന്ന പ്രത്യേകതയും 2026 ഐപിഎല്ലിനുണ്ട്. സഞ്ജുവിന്റെ ചെന്നൈ ജേഴ്സിയിലുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിനായി ആരാധകര് വലിയ കാത്തിരിപ്പിലാണ്.