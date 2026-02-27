വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026
England vs New Zealand: കൈയിലെത്തിയ കളി നശിപ്പിച്ച് ന്യൂസിലൻഡ്; പാക്കിസ്ഥാനു ആശ്വാസം

ന്യൂസിലൻഡ് മൂന്ന് കളികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (23:12 IST)
England vs New Zealand: പാക്കിസ്ഥാന്റെ സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾക്കു ജീവൻ നൽകി ഇംഗ്ലണ്ട്. സൂപ്പർ എട്ടിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ നാല് വിക്കറ്റിനു തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പാക്കിസ്ഥാനു ജീവവായു നൽകിയത്. സൂപ്പർ എട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമി ഉറപ്പിച്ചു.

ന്യൂസിലൻഡ് മൂന്ന് കളികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് കളികളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ മൂന്നാമത്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വൻ മാർജിനിൽ ജയിച്ചാൽ പാക്കിസ്ഥാനു നേരിയ സെമി സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമിയിൽ എത്തും.

കൊളംബോയിൽ നടന്ന ന്യൂസിലൻഡ്-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കിവീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 159 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മൂന്ന് പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

ഇംഗ്ലണ്ട് 58-4 എന്ന നിലയിൽ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയതാണ്. ടോം ബാന്റൺ (24 പന്തിൽ 33), വിൽ ജാക്‌സ് (18 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 32), റെഹാൻ അഹമ്മദ് (ഏഴ് പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 19), ഹാരി ബ്രൂക്ക് (24 പന്തിൽ 26), ജേക്കബ് ബെതേൽ (16 പന്തിൽ 21) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്‌സുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പതുക്കെയെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു.


