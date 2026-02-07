ഞായര്‍, 8 ഫെബ്രുവരി 2026
India vs USA: നെഞ്ചൊന്ന് ആളി, നായകന്‍ കൂളാക്കി; അമേരിക്കയ്ക്കു മുന്നില്‍ ഇന്ത്യ 'തീര്‍ന്നില്ല'

T20 World Cup 2026, India vs USA: അമേരിക്കയ്ക്കു മുന്നില്‍ ആദ്യം വിറച്ചെങ്കിലും നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ കരുത്തില്‍ ഇന്ത്യ ജയിച്ചുകയറി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ യുഎസ്എയെ 29 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യ തോല്‍പ്പിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ഒന്‍പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 161 റണ്‍സ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 132 റണ്‍സെടുക്കാനെ യുഎസ്എയ്ക്കു സാധിച്ചുള്ളൂ.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കു സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ എട്ട് റണ്‍സ് ആയപ്പോള്‍ ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയെ നഷ്ടമായി. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെയാണ് അഭിഷേക് കൂടാരം കയറിയത്. ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ (16 പന്തില്‍ 20), തിലക് വര്‍മ (16 പന്തില്‍ 25) എന്നിവര്‍ വന്‍ തകര്‍ച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചെങ്കിലും ശിവം ദുബെ (പൂജ്യം), റിങ്കു സിങ് (14 പന്തില്‍ ആറ്), ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ (ആറ് പന്തില്‍ അഞ്ച്) എന്നിവര്‍ പൂര്‍ണമായി നിരാശപ്പെടുത്തി.

നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് റണ്‍വേട്ടയിലും 'നെടുനായകത്വം' വഹിച്ചു. 49 പന്തില്‍ 10 ഫോറും നാല് സിക്‌സും സഹിതം 84 റണ്‍സുമായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഉപനായകന്‍ അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ 11 പന്തില്‍ 14 റണ്‍സ് നേടി.

ബൗളിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യക്കായി മുഹമ്മദ് സിറാജ് നാല് ഓവറില്‍ 29 റണ്‍സ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്ങിനും അക്‌സര്‍ പട്ടേലിനും രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകള്‍. വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ശുഭം രഞ്ജാനെ (22 പന്തില്‍ 37), സഞ്ജയ് കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി (31 പന്തില്‍ 37), മിലിന്ദ് കുമാര്‍ (34 പന്തില്‍ 34) എന്നിവര്‍ മാത്രമാണ് യുഎസ്എയ്ക്കായി ചെറുത്തുനിന്നത്.


