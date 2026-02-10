ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026
'എന്റെ വയര്‍ വേണേല്‍ കാണൂ, ഇല്ലേല്‍ പോ'; ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പരിഹാസത്തില്‍ രേണു സുധി

രേണുവിനെ എ പടം നായിക എന്നുപോലും ചിലര്‍ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്

രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (06:54 IST)
പുതിയ ആല്‍ബത്തിലെ ഗ്ലാമര്‍ രംഗങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവര്‍ക്കു കണക്കിനു മറുപടി കൊടുത്ത് രേണു സുധി. ശാന്തിവിള ദിനേശ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ തനിക്കെതിരെ പറയുന്ന യുട്യൂബ് വീഡിയോകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു രേണുവിന്റെ മറുപടി.

രേണുവിനെ എ പടം നായിക എന്നുപോലും ചിലര്‍ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ' ആഹാ ഒരു ആല്‍ബം കാരണം ഞാനൊരു എ പടം നായികയായല്ലോ..' എന്നാണ് രേണു കൂളായി മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

രേണുവിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിനെതിരെയും നിരവധി പരിഹാസങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളുമുണ്ട്. ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തന്റെ കോണ്‍ഫിഡന്‍സ് ആണെന്നാണ് രേണുവിന്റെ മറുപടി. 'പിന്നെ നിങ്ങള്‍ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് കോണ്‍ഫിഡന്‍സ് തോന്നാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. നല്ല പ്രായത്തില്‍ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാന്‍ കിട്ടാതെ മുരടിച്ചു പോയതാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. കവിളൊക്കെ വല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട്,' എന്നാണ് ഒരാളുടെ കമന്റ്. അതിനും രേണു മറുപടി കൊടുത്തു.


' ഒരു കോപ്പും അല്ല നല്ല ഫുഡ് എപ്പോഴും കിട്ടും. ഞാന്‍ നിന്നെപ്പോലെ വലിച്ച് വാരി തിന്നില്ല. എന്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് മെയ്ന്റെയ്ന്‍ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ കവിള്‍ ഒട്ടിയത് പല്ലിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ്, മനസിലായോ. നിനക്ക് ഇല്ലായിരിക്കും, എനിക്ക് നല്ലതായി ഉണ്ട്. ഞാന്‍ ഇനിയും കാണിക്കും. എന്റെ വയര്‍ വേണേല്‍ കാണൂ, ഇല്ലേല്‍ പോ,' എന്നായിരുന്നു രേണുവിന്റെ മറുപടി.

