തെലുങ്കിൽ വീണ്ടും ഹിറ്റടിക്കാൻ ദുൽഖർ, 'ആകാശം ലോ ഒക താര'യുടെ ഒടിടി അവകാശം വിറ്റുപോയത് വമ്പൻ തുകയ്ക്ക്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:57 IST)
ലക്കി ഭാസ്കറിന്റെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനാകുന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയായ ആകാശം ലോ ഒക താരയുടെ ഒടിടി അവകാശം വിറ്റു പോയത് വമ്പന് തുകയ്ക്ക്. ദുല്ഖറിനൊപ്പം ശ്രുതി ഹാസന്, പുതുമുഖതാരമായ സാത്വിക വീരവള്ളി എന്നിവര് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കവെയാണ് ഒടിടി ഡീല് ഉറപ്പിച്ചത്. മഹാനടി, സീതാരാമം, ലക്കി ഭാസ്കര് എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ദുല്ഖറിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമയുടെ ഒടിടി അവകാശം 34 കോടി രൂപയ്ക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സാണ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
തെലുങ്കിലെ വമ്പന് ബാനറുകളായ ഗീത ആര്ട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ് ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകള് ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്. മലയാളത്തില് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഐ ആം ഗെയിമാണ് ദുല്ഖറിന്റെ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സിനിമ. കിംഗ് ഓഫ് കൊത്തയ്ക്ക് ശെഷം ദുല്ഖര് മലയാളത്തിലെത്തുന്ന സിനിമ ആക്ഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഓണം റിലീസായാകും സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.