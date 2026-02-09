പ്രൊമോഷനിൽ പങ്കെടുത്തില്ല, നിർമാതാവിനുണ്ടായത് 25 ലക്ഷത്തിൻ്റെ നഷ്ടം, ബിജുമേനോനെതിരെ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:35 IST)
നടന് ബിജു മേനോനെതിരെ ആരോപണവുമായി സിനിമ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ഫെഫ്കയുടെ ജനറല് സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്. ബിജു മേനോന് കരാര് പ്രകാരമുള്ള സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് നിര്മാതാവിന് 25 ലക്ഷം നഷ്ടമുണ്ടായതായി കൊച്ചിയില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ആരോപിച്ചു.
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടന് പ്രമോഷന് പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നിര്മാതാവിന്, (അദ്ദേഹം ഒരു സംവിധായകനും ഞങ്ങളുടെ അംഗവുമാണ്)ചാനലില് നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള തുകയില് 25 ലക്ഷം കുറവ് വന്നെന്നാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം. ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് ആ നടന് പോയില്ല. ബിജു മേനോനെ പറ്റിയാന് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രമോഷന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് കരാറിലുള്ള കാര്യമാണ്.
പടം പ്രമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടാകുമ്പോള് അതിന് പോവാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ നിര്മാതാവിന്റെ 25 ലക്ഷം നഷ്ടമാവുക. ഇപ്പോള് സിനിമയില് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.