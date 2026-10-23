ശരീരം കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ കംഫർട്ടല്ല: രശ്മിക മന്ദാന
സിനിമകളില് ഗ്ലാമറസ് ആയ രീതിയില് ശരീരം കൂടുതല് കാണിക്കുന്ന വേഷങ്ങളോട് തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് നടി രശ്മിക മന്ദാന. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാകില്ല ധരിക്കുന്നതെങ്കിലും ശരീരം കൂടുതല് കാണിക്കുന്നതില് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് രശ്മിക വ്യക്തമാക്കിയത്.
സംവിധായകരോട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് തുറന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോള് എനിക്ക് തന്നെ പ്രയാസമായി വരാറുണ്ട്. കോഫി വിത്ത് കരണ് സീസണ് 9ല് സംസാരിക്കവെ രശ്മിക പറഞ്ഞു. ചില കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് ബിക്കിനി പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാല് അത്തരം വേഷങ്ങളില് പോലും ശരീരം കാണിക്കുന്നതില് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഞാനതില് കംഫര്ട്ടല്ല. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ചില പരിധികളുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും സംവിധായകര് അതിനോട് യോജിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളവര്ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാനാണ് ഞാന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. രശ്മിക പറഞ്ഞു.
ഒരു രംഗത്തെയോ വസ്ത്രത്തെയോ പറ്റി ആശങ്കയുണ്ടെങ്കില് അത് സംവിധായകനോട് പറയാന് അഭിനേതാക്കള്ക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാകണം.എനിക്കും അത്തരം മടിയുണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ സാഹചര്യങ്ങളില് പങ്കാളി വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയോടാണ് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറ്, നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കില് പറയണം എന്നാണ് വിജയ് പറയാറുള്ളത്. രശ്മിക പറഞ്ഞു.