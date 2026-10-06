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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (12:16 IST)

സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കത്തിച്ച് ഗായത്രി സുരേഷ്, ഡിസ്കോയുമായി ചെമ്പനും സംഘവും

അഞ്ചക്കള്ളകോക്കാന്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഉല്ലാസ് ചെമ്പന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്‌കോ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നത്.

Gayatri suresh, Social media, Bikini look, chemban vinod, Disco teaser
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (12:16 IST)
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അങ്കമാലി ഡയറീസില്‍ എഴുത്തുക്കാരനെന്ന നിലയില്‍ നേടിയ വിജയം ആവര്‍ത്തിക്കാനൊരുങ്ങി ചെമ്പന്‍ വിനോദ്. മെക്‌സിക്കന്‍ സിനിമകളെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന വയലന്‍സും ഗ്യാങ് വാറുകളുമടങ്ങുന്ന സിനിമയുമായാണ് ഇത്തവണ ചെമ്പന്‍ വിനോദും സംഘവുമെത്തുന്നത്. അഞ്ചക്കള്ളകോക്കാന്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഉല്ലാസ് ചെമ്പന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്‌കോ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നത്. ചെമ്പോസ്‌കി മോഷന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ ബാനറില്‍ ചെമ്പന്‍ വിനോദും ഫാര്‍സ് ഫിലിംസിന്റെ അഹമ്മദ് ഗോള്‍ച്ചനും സംയുക്തമായാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്.
 
ആന്റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പെ, ദേവ് മോഹന്‍, ലുക്ക്മാന്‍ , ചെമ്പന്‍ വിനോദ് ജോസ്, അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, സാഗര്‍ സൂര്യ, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, ഷെബിന്‍ ബെന്‍സന്‍,ഫെമിന ജോര്‍ജ്, കല്യാണി അനില്‍,മീര വാസുദേവ്, ഗായത്രി സുരേഷ്, സെന്തില്‍ കൃഷ്ണ തുടങ്ങി വമ്പന്‍ താരനിരയാണുള്ളത്.പൂര്‍ണമായും ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലുക്കിലുള്ള സ്‌റ്റൈലിഷ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ടീസറിലുള്ളത്.
 
ടീസര്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമയില്‍ സ്‌റ്റൈലിഷായെത്തിയ ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ രംഗങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ടീസറില്‍ ബിക്കിനി ലുക്കിലുള്ള ഗായത്രിയുടെ രംഗങ്ങളാണ് ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.ALSO READ: പ്രഥ്വിരാജിന്റെ മാസ് ആക്ഷൻ ചിത്രം 'ഖലീഫ' ഒടിടിയിലേക്ക്: സ്ട്രീമിംഗ് തീയതിയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വിവരങ്ങളും അറിയാം
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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